Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado por time da 4ª divisão na Inglaterra (Bruno Guimarães perdeu pênalti em eliminação do Arsenal)

O Arsenal protagonizou um dos maiores vexames da temporada no futebol europeu nesta terça-feira (27/10). A equipe comandada por Mikel Arteta foi surpreendida pelo pequenino Fleetwood Town, atual 18º colocado da Quarta Divisão Inglesa (League Two), e deu adeus precocemente à Copa da Liga Inglesa ainda nas oitavas de final.

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Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, no estádio Highbury, em Fleetwood, os Gunners foram derrotados por 5 a 3 na disputa por pênaltis. O resultado provocou uma verdadeira festa no gramado, com invasão da torcida mandante ao fim da partida.

Com a vitória histórica, o modesto clube garantiu vaga nas quartas de final do torneio, marcadas para o dia 14 de dezembro. O adversário será conhecido em sorteio realizado após o encerramento de todos os jogos das oitavas de final.

Fleetwood surpreende, e Arsenal empata na etapa final

O placar foi aberto pelos donos da casa ainda na etapa inicial. Aos 21 minutos, o zagueiro Mosquera saiu para fazer a cobertura e deixou um espaço aberto na defesa londrina. Neal percebeu a brecha e acionou Loupalo-Bi, que passou pelo jovem Salmon, de 17 anos, e finalizou na saída do goleiro Meslier para fazer 1 a 0.

O gol de empate do Arsenal saiu apenas no início do segundo tempo. Aos 18 minutos, o jovem estreante ONeill recebeu na ponta esquerda e cruzou para Gyökeres. Mesmo pressionado pela marcação, o centroavante sueco se girou e mandou para o fundo do gol.

Cinco minutos depois, o Arsenal quase virou. Após falha do goleiro Lynch na saída de bola, Havertz finalizou com força, mas o defensor Bennett salvou em cima da linha, de cabeça, em uma jogada bizarra.

Aos 39 minutos, o clima esquentou. Neal cometeu uma falta dura em Dowman, promessa de 16 anos do Arsenal. Na reação, o garoto revidou e acabou expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro Michael Salisbury. Mesmo com um a menos, os Gunners pressionaram nos acréscimos: em jogada de Eze, Ben White saiu na cara do gol, mas parou em grande defesa de Lynch, levando a decisão para as penalidades.

Bruno Guimarães perde cobrança decisiva

Na disputa por pênaltis, os cobradores do Fleetwood Town mostraram precisão absoluta e converteram todas as cinco cobranças, com Coughlan, Neal, Davies, Cannon e Haughey sem dar chances a Meslier.

Pelo lado do Arsenal, Odegaard, Havertz e Gyökeres balançaram as redes, mas o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães parou na defesa do goleiro Lynch. A cobrança derradeira de Haughey selou a eliminação alvinegra e deu início à festa com invasão de campo no Highbury.

Próximos compromissos

O Fleetwood Town volta a focar na disputa da Quarta Divisão no próximo sábado (31/10), quando recebe o Bristol Rovers pela 14ª rodada. Na sequência, no dia 7 de novembro, o clube enfrenta o Rochdale pela Copa da Inglaterra (FA Cup).

Já o Arsenal terá um clássico decisivo pela Premier League no domingo (1º/11), diante do Liverpool, em Anfield. Os Gunners ocupam a segunda colocação do Campeonato Inglês com os mesmos 21 pontos do líder Manchester City. Pela Liga dos Campeões, a equipe de Mikel Arteta atua no dia 4 de novembro contra o Slavia Praga, na República Tcheca.

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