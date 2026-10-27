SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após acidente que causou a morte de cinco pessoas da mesma família -pai, mãe e três filhos.

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A colisão frontal entre uma caminhonete e um carro aconteceu na noite de domingo (25), no km 413 da BR-373, em Candói, no Paraná. No carro estavam Ronaldo Turok, 29, Camila Prado de Almeida, 25, Isis Almeida de Oliveira, 6, e os gêmeos Anthony e Matteo Prado Turok, de apenas nove meses de idade.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três ocupantes do carro morreram no local do acidente -a mulher e duas crianças. O homem e um dos bebês foram socorridos e levados a um hospital, mas não resistiram. O carro ficou completamente destruído.



O motorista da caminhonete, que não teve o nome divulgado, fugiu do local antes da chegada da polícia e deixou para trás um passageiro, com ferimentos. O homem ferido foi levado a um hospital de Candói.

Mais tarde, o jovem de 18 anos foi localizado após procurar atendimento médico em Candói. Os policiais constataram que ele não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estava embriagado, o que foi comprovado pelo bafômetro.



Após receber alta hospitalar, o motorista foi preso pelos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem CNH, além de ter fugido do local do acidente.



Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Guarapuava (PR). A família que morreu morava no assentamento rural Santa Clara, em Candói, e será sepultada nesta terça-feira (27), em Foz do Jordão.

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