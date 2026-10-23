Acidente entre moto e caminhão mata amigos que tinham ido assistir jogo

Dois homens morreram em um acidente na BR-070, em Jussara, no interior de Goiás, na quarta-feira (21/10). Identificados como Doroteu Alves de Freitas, de 32 anos, e João Pedro Dias, de 26, os dois eram amigos e estavam assistindo a uma partida de futebol antes de saírem de moto.

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O delegado da Polícia Civil de Jussara, Luís Antônio, confirmou à reportagem que as diligências realizadas até o momento indicam o envolvimento de uma carreta Scania e da motocicleta, que trafegavam em sentidos opostos na BR-070. Os elementos preliminares apontam que a carreta teria invadido a faixa contrária e atingido a motocicleta, provocando a morte dos dois ocupantes.

Os dois morreram no local, mas os corpos só foram localizados no dia seguinte ao acidente. “Eles eram muito amigos. Estavam na casa do João Pedro, foram assistir ao jogo e, por volta de 21h30, saíram de moto”, conta Simão Pedro Marques de Freitas, primo de Doroteu ao portal g1.

Segundo a Polícia Civil, o motorista da carreta foi identificado. Após a colisão, ele teria fugido do local sem comunicar o acidente às autoridades. As investigações indicam que o condutor seguiu viagem, descarregou a carga em uma cidade próxima e foi para Barra do Garças (MT), onde teria ocultado o veículo.

A investigação conseguiu reconstruir parte do trajeto da carreta por meio do cruzamento de imagens de monitoramento, registros de radares, documentos da carga e outros elementos. De acordo com a Polícia Civil, o veículo foi registrado antes do acidente com a dianteira íntegra e com avarias compatíveis com os vestígios encontrados no local da colisão.



Em nota ao Correio, a Polícia Civil de Goiás afirmou que instaurou um inquérito policial para apurar os fatos, solicitou as perícias e aguarda a conclusão dos laudos. A investigação segue em andamento sob responsabilidade da unidade policial de Jussara.

Nas redes sociais, Doroteu e João Pedro receberam diversas homenagens de amigos, que lamentaram a morte dos dois. “Duas vidas, uma amizade eterna e saudades que jamais terão fim. Vocês serão lembrados para sempre”, escreveu um amigo.

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João Pedro era operador de máquinas agrícolas e costumava compartilhar o dia a dia da vida no campo, com seus 10,3 mil seguidores no Instagram. Segundo Simão, João era muito trabalhador e estava feliz porque havia acabado de construir a própria casa. O corpo do maquinista foi enterrado em Jussara.

Doroteu trabalhava em uma fazenda com o pai. O primo conta que ele era um jovem muito alegre, brincalhão e humilde, e que gostava de jogar futebol. Doroteu foi sepultado em Fazenda Nova, em Goiás.

A Polícia Civil informou que a investigação continua, com a realização e a conclusão das perícias necessárias para esclarecer as circunstâncias do acidente e as responsabilidades pelo caso.

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*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes