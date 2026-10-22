Caixa-preta do helicóptero do cantor Rick não gravou acidente, diz Cenipa
Relatório do Cenipa revela detalhes inéditos sobre o equipamento da aeronave: investigadores avaliam as condições do tempo e fatores do voo
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O relatório preliminar sobre a queda do helicóptero que matou o cantor Rick e mais 4 pessoas apontou que o gravador de áudio da cabine não registrou o voo do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), anexou o documento ao processo nessa terça-feira (21/10).
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Profissionais do órgão extraíram as informações da caixa-preta do helicóptero. O conteúdo de áudio armazenado continha somente diálogos de uma intervenção de manutenção ocorrida em data indeterminada.
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O helicóptero desapareceu na tarde de 21 de setembro, em Urubici (SC), após decolar pela manhã de Porto Belo (SC). Além do músico Rick Sollo, integrante da dupla com Renner, estavam a bordo o empresário e influenciador Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Aspectos técnicos da aeronave e investigação
A legislação vigente não exige gravadores de voo para esse tipo de voo. Mesmo assim, a aeronave possuía o Cockpit Voice Recorder (CVR), instalado em 17 de maio de 2002, com capacidade para 30 minutos de gravação.
Com 16 páginas, o relatório preliminar não descarta hipóteses e informa que análises e exames complementares seguem em andamento em todas as áreas avaliadas. O órgão destacou no texto: "os trabalhos relativos desta ocorrência estão em andamento. Este Reporte tem por finalidade apresentar o status atual do tratamento da notificação. Seu teor ainda pode ser alterado e não vincula obrigatoriamente as conclusões que serão publicadas no Relatório Final de investigação".
Local do impacto e clima adverso
O Cenipa informou que a aeronave colidiu contra o terreno em uma área montanhosa do Parque Nacional de São Joaquim. No momento do voo, a região registrava um sistema frontal com chuvas e formação de nuvens baixas.
O documento apontou as previsões meteorológicas da Flight Information Region de Curitiba (FIR-CW), válidas entre 12h00min e 18h00min (UTC). O informe previa chuva moderada com visibilidade restrita a 3.000 metros, trovoadas embutidas e nuvens CB (cumulonimbus) e TCU (cumulus congestus) com bases a 2.500 pés e topos acima de 10.000 pés, indicando também o obscurecimento de montanha na Serra Geral.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria