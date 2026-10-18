PEQUIM, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN: Da “capital da batata” à “cidade dos tokens”: como uma cidade do norte da China está se transformando

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A CGTN publicou uma reportagem sobre como Ulanqab, cidade localizada no norte da China, está transformando suas vantagens naturais em novos motores de crescimento em meio ao avanço global da inteligência artificial (IA). A reportagem destaca como o município busca conciliar o progresso tecnológico e o crescimento econômico com a preservação ambiental, abrindo caminho para um modelo de desenvolvimento mais sustentável.

PEQUIM, 17 de outubro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ulanqab, cidade situada na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, é conhecida como a “capital chinesa da batata” e a “capital da aveia”. Hoje, a cidade aproveita seus abundantes recursos de energia eólica e solar para impulsionar o crescimento de seu setor de computação, transformando suas vantagens naturais em novos motores de crescimento econômico.

Desde que a China lançou, em 2022, o projeto nacional “Dados do Leste, Computação do Oeste”, Ulanqab vem acelerando a expansão de sua infraestrutura computacional. No fim de 2025, a cidade apresentou uma estratégia de desenvolvimento para três anos, com o objetivo de se tornar uma “cidade dos tokens”, sustentada por energia limpa.

Segundo dados oficiais, até agosto de 2026, Ulanqab havia firmado acordos para 109 projetos de centros de computação. Entre janeiro e agosto, o setor gerou receita de 5,68 bilhões de yuans (cerca de US$ 849 milhões), um aumento de 40,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na sexta-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, visitou Ulanqab e defendeu um aproveitamento mais eficiente dos abundantes recursos eólicos e solares da região para desenvolver o setor de capacidade computacional verde. Xi também ressaltou a importância de conciliar o desenvolvimento de alta qualidade com a proteção ambiental em alto nível e de manter o compromisso com um modelo de desenvolvimento verde que coloque a preservação ecológica em primeiro lugar.

Das indústrias tradicionais à computação verde

Durante a visita de inspeção, Xi esteve na Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia de Chahar, em Ulanqab, onde conheceu os avanços da Mongólia Interior na implantação de um polo integrado ao projeto “Dados do Leste, Computação do Oeste”. Ele destacou a necessidade de garantir o funcionamento eficiente dos projetos já concluídos e de finalizar as obras das etapas seguintes dentro dos prazos previstos.

Também defendeu a aplicação rigorosa das diretrizes para um desenvolvimento eficiente, verde e seguro, além da promoção ativa do setor de capacidade computacional verde.

O projeto “Dados do Leste, Computação do Oeste” tem como objetivo criar uma rede nacional integrada de computação, direcionando parte da demanda computacional do leste da China para as regiões ocidentais. A iniciativa busca otimizar a distribuição dos centros de dados e estimular o desenvolvimento regional. A Mongólia Interior é um dos oito polos nacionais de computação estabelecidos no âmbito do projeto.

Os centros de computação precisam contar com fornecimento confiável de energia, redes de alta velocidade e sistemas eficientes de refrigeração. Em entrevista à CGTN, John Gong, professor de economia da University of International Business and Economics, afirmou que Ulanqab vem aproveitando de maneira eficaz seus abundantes recursos de energia renovável para impulsionar o desenvolvimento da IA na China. Segundo ele, a visita de Xi reforçou o apoio do presidente ao modelo de desenvolvimento da cidade, que utiliza as vantagens dos recursos locais para promover tanto o crescimento econômico quanto a inovação tecnológica.

Com temperatura média anual de 4,3 °C, a cidade pode recorrer à refrigeração natural para reduzir o consumo de energia dos centros de dados durante quase dez meses por ano. Ulanqab também dispõe de abundantes recursos de energia eólica e solar, além de custos de infraestrutura relativamente baixos. Essas vantagens permitiram que a cidade atraísse empresas líderes do setor de big data, que instalaram centros de computação no município em apenas alguns anos.

Ao ampliar a infraestrutura computacional em cidades como Ulanqab, a China aproveita sua abundante oferta de energia renovável para construir um caminho mais sustentável para o setor de computação.

Preservação ecológica como prioridade

Ao mesmo tempo que utiliza recursos energéticos limpos para impulsionar o crescimento econômico e a inovação tecnológica, a China também vem atribuindo grande importância à preservação ecológica.

Na sexta-feira, Xi visitou a reserva natural do lago Huangqihai, onde conheceu as iniciativas locais de conservação ambiental, inspecionou as margens e as planícies lodosas do lago e observou as aves que habitam a região.

Ele ressaltou a necessidade de aplicar integralmente a legislação chinesa de proteção das zonas úmidas, respeitar as linhas vermelhas de proteção ecológica e proteger a biodiversidade. Em relação aos ecossistemas de zonas úmidas degradados, Xi defendeu que a recuperação natural seja priorizada, com intervenções humanas complementares quando necessário, e que os trabalhos de restauração sejam conduzidos de maneira científica e adequada.

O lago Huangqihai era originalmente um lago de bacia endorreica, ou seja, sem saída natural para o mar. Em razão das condições climáticas e de outros fatores, o lago chegou perto de secar completamente. Em 1993, foi criada uma reserva natural em nível de condado para recuperar a zona úmida. Em 2003, a área foi elevada à categoria de reserva natural em nível da região autônoma.

Após anos de iniciativas de conservação e recuperação ambiental, as águas do lago e a vegetação ao redor se recuperaram, transformando a região em um habitat próspero para a vida silvestre.

Da computação verde à recuperação de zonas úmidas, Ulanqab mostra como o crescimento econômico e a preservação ecológica podem avançar lado a lado. Ao transformar as vantagens de seus recursos naturais em novos motores de crescimento e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente, a cidade demonstra como o desenvolvimento verde vem se consolidando como parte integrante da estratégia chinesa de crescimento de alta qualidade.

https://news.cgtn.com/news/2026-10-17/How-a-north-China-city-is-powering-AI-development-with-green-energy-1RjqYev7eFy/p.html

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CGTN Digital cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9847964)