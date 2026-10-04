Sergio Moro vence no 1º turno e é eleito governador do Paraná

Sergio Moro (PL) venceu a disputa pelo governo do Paraná no primeiro turno das Eleições 2026. Neste domingo (4/10), o senador superou 50% dos votos válidos e foi eleito para comandar o estado no mandato de 2027 a 2030. Com o resultado, não haverá segundo turno no Paraná.

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Moro disputou a eleição ao lado de Edson Vasconcelos (PL), empresário de Cascavel que será o vice-governador. A chapa foi registrada pela coligação Fortaleza Paraná, formada por PL, Podemos e Novo.

Veja a votação para governador do Paraná*

Sergio Moro (PL): 50,11%

Sandro Alex (PSD): 25,35%

Requião Filho (PDT): 23,47%

Luiz França (Missão): 0,71%

Tayná Miessa (UP): 0,23%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,07%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,03%

Adriano Funileiro (PCO): 0,02%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo do Paraná?

O Paraná teve oito candidaturas registradas para o governo estadual em 2026. Além de Sergio Moro, concorreram Sandro Alex, Requião Filho, Doutor Alexandre Salomão, Adriano Funileiro, Luiz França, Samuel de Mattos e Tayná Miessa.

Moro chegou à disputa como senador pelo Paraná e deixou a tentativa de permanência no Senado para concorrer ao governo. Sandro Alex, do PSD, entrou na eleição como candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior, enquanto Requião Filho, do PDT, também disputou o cargo.

A eleição definiu o sucessor de Ratinho Junior, que encerra em 2026 o segundo mandato consecutivo como governador e não poderia disputar uma nova reeleição.

Quem é Sergio Moro?

Sergio Fernando Moro nasceu em Maringá, no Paraná, em 1972. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, construiu carreira como juiz federal e ganhou projeção nacional durante sua atuação em processos da Operação Lava Jato.

Em 2019, Moro deixou a magistratura e assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro. Permaneceu no cargo até 2020.

Em 2022, foi eleito senador pelo Paraná. Quatro anos depois, deixou o Senado para disputar pela primeira vez o governo estadual.

Com a vitória no primeiro turno, Moro assumirá o governo do Paraná em janeiro de 2027.

Quem é o vice de Sergio Moro?

Edson Vasconcelos (PL) será o vice-governador do Paraná. Natural de Cascavel, ele é empresário e integrou a chapa de Moro na eleição estadual.

Vasconcelos foi presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e entrou na disputa pelo governo como candidato a vice de Moro.

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Com a vitória no primeiro turno, Sergio Moro e Edson Vasconcelos comandarão o Executivo paranaense no mandato de 2027 a 2030.