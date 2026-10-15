Técnico do Torque cita ‘garra uruguaia’ para crer em reviravolta contra o Atlético (Jogadores reunidos no gramado da Arena MRV)

O panorama do Montevideo City Torque na busca por uma vaga inédita na final da Copa Sul-Americana ficou bastante delicado. Após ser derrotado por 3 a 0 pelo Atlético, nessa quarta-feira (14/10), na Arena MRV, o time uruguaio precisará vencer por pelo menos três gols de diferença no jogo de volta para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para avançar de forma direta.

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Diante do cenário adverso, o técnico Marcelo Méndez reconheceu a complexidade da missão, destacando a força do elenco atleticano. No entanto, o treinador fez questão de ressaltar a capacidade de superação histórica do futebol uruguaio para manter viva a esperança de uma reviravolta.

“Enfrentamos um grande rival, de muita categoria, com jogadores muito importantes e de muita qualidade. A ideia não era defender tão atrás, mas o rival não nos permitiu sair. Como uruguaios, sempre acreditamos que podemos. O futebol uruguaio está cheio de grandes façanhas. Creio que eles sabem disso também. Então, veremos. Pode ser que, na próxima quarta-feira, possamos repetir uma dessas façanhas. Ou não. Mas vamos tentar”, declarou o treinador.

Chance desperdiçada e lição no contra-ataque

O City Torque teve uma oportunidade de ouro para mudar o rumo da partida quando o placar ainda apontava 0 a 0. Em cabeceio à queima-roupa de Salomón Rodríguez, o goleiro Gabriel Delfim operou um milagre e evitou o gol visitante aos 33 minutos da etapa inicial. Pouco depois, o Galo aproveitou os erros da equipe uruguaia e construiu a vantagem.

Marcelo Méndez destacou o lance capital e apontou as falhas cometidas por sua equipe na transição defensiva como determinantes para o resultado.

“Antes da abertura do placar, houve uma jogada clara com Salomón que tínhamos que ter aproveitado para nos colocar em vantagem. Houve duas perdas de bola em que apareceu o futebol de transição deles, no contra-ataque. Tivemos alguns desajustes assim e eles fizeram dois gols”, analisou Méndez.

Decisão em Montevidéu

Atlético e Montevideo City Torque voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21/10), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O vencedor do confronto encara quem avançar do duelo entre Vasco e Boca Juniors na grande final da Copa Sul-Americana, agendada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

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