Estilo de Vida
Frank Aguiar tem sítio com piscina e vista para represa no interior de SP
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A casa foi construída na parte mais alta de um terreno em declive e tem diferentes níveis, que favorecem a vista da paisagem ao redor. A construção acompanha as características naturais do terreno, enquanto a vegetação ao redor garante privacidade aos moradores e mantém o contato com a natureza. Foto: Reprodução Youtube
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Na parte externa, a propriedade conta com piscina e deck em meio à área verde. A piscina fica em um dos níveis mais baixos do terreno, abaixo da residência, e o jardim conta com plantas coloridas e distribuídas pelos diferentes espaços, que acompanham os desníveis do relevo. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2024, Frank mostrou detalhes do sítio durante uma participação no programa “Terra da Padroeira”, da TV Aparecida. Para o cantor, o imóvel é um lugar de descanso e convivência com os familiares, especialmente após longos períodos de turnê pelo país. A tranquilidade do local contrasta com a agenda de shows e os demais compromissos profissionais do artista. Foto: Reprodução Youtube
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Frank Aguiar, cujo nome de batismo é Francineto Luz de Aguiar, nasceu em 18 de setembro de 1970, em Itainópolis, no interior do Piauí. Cantor, compositor e instrumentista, aprendeu os primeiros acordes com o pai. Ainda criança, começou a tocar em festivais e concursos locais e, aos 15 anos, se mudou para Teresina para estudar música. Mais tarde, foi para São Paulo, onde deu os primeiros passos na carreira em pequenos eventos e casas de shows. Foto: Reprodução Youtube
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Frank Aguiar começou a se destacar na década de 1990, quando passou a ser conhecido pelo apelido de “Cãozinho dos Teclados”, em referência ao instrumento que é primordial em suas apresentações. Entre os principais sucessos de sua carreira estão “Morango do Nordeste”, “Casado Também Namora”, “Mulher Madura” e “Moto Táxi”. Foto: Reprodução / Instagram
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Curiosamente, as irmãs Simone e Simaria também fizeram parte da trajetória de Frank Aguiar. Antes de formarem a dupla sertaneja, as duas trabalharam por anos como backing vocals na banda do cantor. Mais tarde, alcançaram o sucesso e se tornaram uma das duplas mais conhecidas do sertanejo, até anunciarem a separação. Foto: Divulgação
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Além da carreira musical, Frank Aguiar também entrou para a política. Em 2006, foi eleito deputado federal por São Paulo. Anos depois, exerceu o cargo de vice-prefeito de São Bernardo do Campo, entre 2009 e 2016. Em 2026, concorreu novamente a deputado federal, desta vez pelo Podemos, mas não conseguiu se eleger. Foto: Wikimedia Commons / Joelsilva007
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