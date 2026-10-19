Assine
overlay
Início Economia
ELEIÇÕES 2026

Governo Lula paga Bolsa Família reajustado a partir desta segunda (19/10))

Valor mínimo, que era de R$ 600, passa a ser de R$ 691. Depósitos foram antecipados e serão feitos a todos os beneficiários até esta quarta-feira (21/10)

Publicidade
Carregando...
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
19/10/2026 13:01

compartilhe

×
O que Flávio Bolsonaro e Lula propõem sobre o Bolsa Família
O que Flávio Bolsonaro e Lula propõem sobre o Bolsa Família crédito: Getty Images

O governo do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicou nesta segunda-feira (19/10) o pagamento do valor mínimo de R$ 691 no Bolsa Família após o reajuste pela inflação de 15,04%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


Recebem, a partir de hoje, beneficiários do programa com o Número de Identificação Social (NIS) que termina em 1. Na terça (20/10), será a vez de quem tem NIS terminado em 2. 



O calendário será unificado na quarta (21/10), com o pagamento aos beneficiários com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. No país, mais de 18 milhões de famílias são atendidas pelo programa social. 


O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)  justificou a antecipação do pagamento do benefício para até esta quarta-feira, na semana da eleição, como estratégia para mitigar efeitos do El Niño em regiões do país.



Fenômeno natural, o El Niño tem gerado ondas de calor com a perspectiva, segundo relatórios do governo, de durar até o fim do ano. A antecipação do pagamento do Bolsa Família abrangerá os meses de novembro e dezembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Leia Mais








Tópicos relacionados:

bolsa-familia el-nino eleicoes-2026 lula programa reajuste

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay