Governo Lula paga Bolsa Família reajustado a partir desta segunda (19/10))

O governo do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicou nesta segunda-feira (19/10) o pagamento do valor mínimo de R$ 691 no Bolsa Família após o reajuste pela inflação de 15,04%.

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Recebem, a partir de hoje, beneficiários do programa com o Número de Identificação Social (NIS) que termina em 1. Na terça (20/10), será a vez de quem tem NIS terminado em 2.

O calendário será unificado na quarta (21/10), com o pagamento aos beneficiários com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. No país, mais de 18 milhões de famílias são atendidas pelo programa social.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) justificou a antecipação do pagamento do benefício para até esta quarta-feira, na semana da eleição, como estratégia para mitigar efeitos do El Niño em regiões do país.

Fenômeno natural, o El Niño tem gerado ondas de calor com a perspectiva, segundo relatórios do governo, de durar até o fim do ano. A antecipação do pagamento do Bolsa Família abrangerá os meses de novembro e dezembro.

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