Vídeo: deputado Marcelo Aguiar é detido após disparos em boate de SP

A polícia deteve o cantor e deputado estadual Marcelo Aguiar após um disparo de arma de fogo durante uma confusão em uma balada no Bairro Itaim Bibi, na Zona Oeste de São Paulo. A ocorrência aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (19/10) e mobilizou equipes policiais depois de desentendimentos envolvendo frequentadores do local.

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De acordo com o registro policial, a confusão começou quando o parlamentar, filiado ao Partido Liberal (PL), importunou frequentadoras do estabelecimento. Diante do incômodo causado no ambiente, um homem abordou o parlamentar e saísse dali imediatamente para evitar novos atritos.

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A intervenção deu início a uma discussão acalorada entre os dois homens. No meio do bate-boca, Marcelo Aguiar sacou uma pistola calibre 380 e efetuou um tiro em direção ao chão. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o disparo ocorreu de forma acidental durante o entrevero.

O projétil atingiu de raspão o pé do apresentador de televisão Fred Bruno, que estava no recinto no momento do tumulto. O comunicador não sofreu lesões graves e optou por não registrar queixa formal contra o atirador na delegacia.

A trajetória da bala também passou muito perto de assessores do partido Podemos, que coincidentemente estavam presentes na festa. Uma mulher que integrava esse grupo e quase foi atingida entrou em estado de choque devido ao susto provocado pelo barulho e pela proximidade do tiro.

Abordagem policial e encaminhamento à delegacia

Testemunhas e funcionários acionaram a polícia militar para conter a confusão. Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais precisaram algemar Marcelo Aguiar no momento da abordagem por causa do visível estado de exaltação do político.

A investigação também apurou que o deputado compareceu ao evento utilizando um carro particular com placas oficiais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A pistola utilizada foi apreendida pelos policiais e encaminhada para perícia técnica. O deputado tem porte regular de arma de fogo.

Levado ao distrito policial, Marcelo Aguiar preferiu manter o silêncio durante o interrogatório das autoridades. O caso foi inicialmente registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial, no Bairro Pinheiros. O prosseguimento dos inquéritos e apurações ficará sob responsabilidade do 15º Distrito Policial.

Trajetória e prerrogativa de mandato

Marcelo Aguiar construiu uma trajetória artística reconhecida como cantor antes de consolidar sua atuação política. Na eleição deste ano, Marcelo foi candidato para deputado estadual de São Paulo, mas ficou como suplente.

A liberação de Marcelo Aguiar após a detenção ocorreu devido às prerrogativas legais vigentes no sistema jurídico nacional. Pela legislação brasileira, deputados estaduais em exercício só podem ser mantidos detidos em flagrante na hipótese de crimes inafiançáveis, o que permitiu a saída do político depois da conclusão dos procedimentos preliminares no distrito policial.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima