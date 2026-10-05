Flávio obteve 500 mil votos a mais que Jair Bolsonaro no 1º turno em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O candidato à Presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro (PL), superou o próprio pai, Jair Bolsonaro, em votos válidos no 1º turno das eleições em Minas Gerais. No resultado deste ano, o senador teve mais de 500 mil votos a mais que o ex-presidente, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

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Conforme a contagem do 1º turno de 2026, Flávio teve 5.777.330 votos no território mineiro, o equivalente a 48,24%, com 99,9% das urnas apuradas. No 1º turno das eleições de 2022, o pai dele obteve 5.239.264 votos válidos, ou seja, 43,60% no estado. Flávio teve 538.066 votos a mais que Jair Bolsonaro no mesmo período.

O percentual do candidato em Minas, há quatro anos, ficou próximo ao do cenário nacional, já que Bolsonaro conseguiu 43,20% dos votos. À época, o ex-presidente ficou atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolhido por 5.802.571 eleitores (48,29%).

Em 2026, o atual presidente chegou a 53.188.324 votos em Minas Gerais, o equivalente a 43,32% no 1º turno. Já no Brasil, Lula teve 53.870.177 votos, ou 45,16% dos votos válidos. Flávio ficou com 56.102.845 votos, o equivalente a 47,03%, com 99,99% das urnas apuradas.

Rumo ao 2º turno

Com a vitória no primeiro turno da eleição para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) disse ter ficado muito feliz. “Está decretado o fim da 'Era do PT'. A era que só está deixando como legado um recorde de mulheres assassinadas, de brasileiros endividados, de altos impostos, de desesperança, de empresas fechadas. Estou muito feliz com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva”, declarou o senador durante coletiva de imprensa.

Ele ainda comemorou o resultado e se mostrou confiante com a vitória definitiva. Prometeu uma campanha limpa e um governo mais moderno, com menos ministérios. O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro e definirá o próximo presidente do Brasil pelos próximos quatro anos.

Lula, por sua vez, admitiu a surpresa com o resultado. O presidente da República, que tenta a reeleição, utilizou o primeiro discurso diante dos apoiadores, em São Paulo, para mirar a próxima etapa da disputa e mandou um recado: “Bolsonaristas se preparem, porque nós vamos derrotá-los”.

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Em busca do quarto mandato da história — além de 2023-2026, ele foi presidente entre 2003 e 2010 —, o petista citou a possibilidade de encarar Flávio em embates diretos no segundo turno, destacou o alto número de abstenções — 33.414.081 pessoas não votaram — e se dirigiu diretamente aos rivais.