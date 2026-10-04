Mudança, STF e reeleição: os recados de Flávio Bolsonaro após o primeiro turno

Candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro celebrou o resultado do primeiro turno das eleições neste domingo, 4, após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmar sua dianteira na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador afirmou que a votação que teve, superior a 56 milhões de votos, e a onda eleição de governadores e senadores de direita representam, segundo o representante do espólio de Jair Bolsonaro, um recado das urnas de que o Brasil quer mudança.

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Flávio falou em frente à casa que serve como quartel-general de sua campanha no Lago Sul de Brasília. Ele acompanhou a totalização dos votos ao lado de familiares, como a mãe, Rogéria Nantes, e aliados, entre eles a deputada federal Bia Kicis, eleita para o Senado pelo Distrito Federal ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ambas do PL. Eleita a senadora mais votada da história da capital federal, Michelle não participou da reunião no QG, embalada por um animado churrasco e por jingles da campanha bolsonarista.

No primeiro discurso após a confirmação do segundo turno, por volta das 21h30, Flávio disse estar muito feliz com os quase 56 milhões de votos e destacou que ficou perto de vencer a eleição já na primeira etapa. O candidato também reafirmou ser contrário à reeleição e disse que pretende cumprir apenas um mandato. “Eu só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo”, declarou.

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Cercado por um batalhão de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas, Flávio Bolsonaro lembrou ao microfone que, se eleito, poderá indicar ao menos quatro ministros para o STF (Supremo Tribunal Federal), que, segundo ele, não tentarão “interferir nas eleições”. Foi o último recado de um domingo em que o candidato saiu das urnas com os olhos já voltados para o dia 25 de outubro. Até lá, a campanha do filho de Jair Bolsonaro deve seguir o roteiro que o trouxe até aqui, e a palavra que o candidato do PL quer ver ecoar continuará sendo “mudança”.