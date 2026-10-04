"Fiquei muito feliz", diz Flávio sobre resultado do primeiro turno

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Flávio Bolsonaro (PL) comemorou o resultado do primeiro turno da eleição presidencial disputado neste domingo (4/10). Com 99,96% das urnas apuradas às 22h55, o candidato somava 56.098.129 votos, 47,04% dos válidos.

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“Eu não poderia estar mais realizado por saber que o Brasil quer mudança. Esta é a leitura do que aconteceu hoje. Fiquei muito feliz com o resultado em todas as regiões”, disse ele durante coletiva de imprensa.

O senador ainda afirmou que o resultado representa o fim da “era PT”. Ele criticou os gastos do atual governo e afirmou que Lula está interessado apenas no poder, e não com o povo.

O segundo turno das eleições 2026 está marcado para acontecer no dia 25 de outubro e definirá o próximo presidente do Brasil pelos próximos quatro anos.

Resultado do primeiro turno

Com 99,96% das urnas apuradas às 22h55, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou na primeira posição na disputa presidencial entre os eleitores, com 56.098.129 votos, o equivalente a 47,04% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) ficou em segundo, com 53.843.800 (45,15%).

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A terceira colocação ficou com Augusto Cury (Avante), com 2,89%. Depois, vêm Renan Santos (Missão), com 2,24% e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,18%. Só então, na sexta colocação, ficou o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo), que teve 0,27% do eleitorado nacional.