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ELEIÇÕES 2026

'É o fim da Era PT ', diz Flávio sobre vitória no primeiro turno

Senador comemorou resultado do primeiro turno, do qual saiu vitorioso, e afirmou que vai também vai vencer o segundo turno

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
04/10/2026 22:30 - atualizado em 04/10/2026 22:58

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Flávio Bolsonaro (PL) comemora resultado do primeiro turno das eleições 2026
Flávio Bolsonaro (PL) comemora resultado do primeiro turno das eleições 2026 crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com a vitória no primeiro turno da eleição para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que este seria o fim da “era PT”. Com 99,96% das urnas apuradas às 22h54, o candidato somava 47,04% dos válidos contra 45,15% do presidente Lula (PT).

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“Está decretado o fim da 'Era do PT'. A era que só está deixando como legado um recorde de mulheres assassinadas, de brasileiros endividados, de altos impostos, de desesperança, de empresas fechadas. Estou muito feliz com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva”, declarou o senador durante coletiva de imprensa.

Ele ainda comemorou o resultado e se mostrou confiante com a vitória definitiva. Prometeu uma campanha limpa e um governo mais moderno com menos ministérios. Além disso, criticou os gastos do governo Lula e afirmou que o atual presidente só está interessado em poder.

O segundo turno das eleições 2026 está marcado para acontecer no dia 25 de outubro e definirá o próximo presidente do Brasil pelos próximos quatro anos. 

Resultado do primeiro turno 

Com 99,96% das urnas apuradas às 22h54, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou na primeira posição na disputa presidencial entre os eleitores, com 56.097.978 votos, o equivalente a 47,04% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) ficou em segundo, com 53.843.800  (45,15%).

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A terceira colocação ficou com Augusto Cury (Avante), com 2,89%. Depois, vêm Renan Santos (Missão), com 2,24% e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,18%. Só então, na sexta colocação, ficou o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo), que teve 0,27% do eleitorado nacional.

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