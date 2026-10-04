Em disputa ferrenha, Allyson e Cadu de Lula vão ao 2º turno no RN

Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) vão disputar o segundo turno das eleições para o governo do Rio Grande do Norte. A definição ocorreu em uma disputa apertada pela liderança no primeiro turno neste domingo (4/10): com 93,74% das urnas apuradas, Allyson tinha 36,69% dos votos válidos, enquanto Cadu somava 36,31%. A diferença era de apenas 0,38 ponto percentual.

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Álvaro Dias (PL) terminou o primeiro turno na terceira colocação, com 26,79% dos votos válidos. O resultado definiu a disputa entre Allyson e Cadu, que voltarão às urnas em 25 de outubro.

A eleição potiguar foi marcada pela proximidade entre os principais candidatos durante a campanha. Allyson, ex-prefeito de Mossoró, chegou ao segundo turno após liderar parte dos levantamentos realizados ao longo do período eleitoral. Cadu de Lula, apoiado pela governadora Fátima Bezerra e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cresceu na reta final e terminou à frente de Álvaro Dias.

O resultado também colocou em lados opostos dois projetos políticos distintos no estado. Allyson deixou a Prefeitura de Mossoró em abril para disputar o governo e apresentou a experiência administrativa no município como uma das principais credenciais da campanha. Cadu, por sua vez, foi secretário da Fazenda de Fátima Bezerra e entrou na disputa como candidato de continuidade do grupo que governa o Rio Grande do Norte desde 2019.

Quem são os candidatos

Allyson Leandro Bezerra Silva tem 34 anos, é engenheiro civil e servidor público federal. Natural de Mossoró, iniciou a carreira política como deputado estadual, em 2018. Dois anos depois, foi eleito prefeito do município e conquistou a reeleição em 2024. Em março de 2026, deixou o cargo para concorrer ao governo estadual. O candidato a vice em sua chapa é Hermano Morais (MDB).

Carlos Eduardo Xavier, o Cadu de Lula, tem 48 anos, é engenheiro e construiu a carreira profissional na administração pública do Rio Grande do Norte. Auditor fiscal do Tesouro Estadual, comandou as secretarias de Tributação e da Fazenda durante os governos de Fátima Bezerra. Esta é sua primeira eleição para um cargo público. A vice da chapa é Larissa Rosado (PSB).

Resultado do primeiro turno no Rio Grande do Norte*

Allyson (União Brasil): 36,69%

Cadu de Lula (PT): 36,31%

Álvaro Dias (PL): 26,79%

Arinalda do MLB (UP): 0,07%

Dário Barbosa (PSTU): 0,07%

Godeiro Linharess (DC): 0,02%

Rodrigo de Bolsonaro (Agir): 0,02%

Henrique Lyra (PCO): 0,01%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

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A diferença entre Allyson e Cadu, de apenas 0,38 ponto percentual na apuração parcial, deixou a eleição para o governo potiguar em aberto para a segunda votação.