Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos

Isabelle Christine Lourenço Gomes Drummond nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1994. Ela começou a carreira aos seis anos, em 2000, com uma participação na novela "Laços de Família", da TV Globo. No ano seguinte, fez parte do elenco da minissérie "Os Maias", na qual interpretou Rosicler, filha da personagem de Ana Paula Arósio. Ainda em 2001, assumiu o papel de Emília em "Sítio do Picapau Amarelo". Foto: Reprodução / Instagram