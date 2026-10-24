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ELEIÇÕES 2026

Apoiadores de Flávio Bolsonaro fazem motociata em BH

Grupo se reúne na Praça do Papa e deve ir até a Praça da Liberdade

Jair Amaral
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
  • 'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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    ’Motociata do 22’ reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Foto: Jair Amaral / EM / DA Press
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