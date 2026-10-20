Mecânico Scotty Kilmer ensina hábito na rodovia que protege o motor

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Scotty Kilmer acumula mais de meio século de experiência com motores. O profissional aprendeu o ofício aos 14 anos com seu avô, chefe de mecânicos em um posto de combustíveis da Texaco, e hoje figura entre os nomes mais seguidos do YouTube no setor automotivo.

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Uma recomendação recente do especialista ganhou repercussão: levar o automóvel para a rodovia de tempos em tempos, mantendo uma velocidade constante durante cerca de uma hora. A proposta não envolve correr ou desrespeitar os limites da via.

O propósito central é fazer o motor operar pelo período necessário dentro da temperatura normal de funcionamento. A umidade representa a causa principal dessa necessidade. Em partidas a frio e percursos curtos, a condensação se mistura ao óleo lubrificante sem atingir o ponto de evaporação.

Para checar essa condição, Kilmer orienta abrir a tampa de abastecimento de óleo e inspecionar a existência de uma pasta esbranquiçada e espumosa. Essa mesma alteração visual, contudo, também pode sinalizar a ocorrência de outras avarias no veículo.

Temperatura do óleo e veículos a diesel

A eliminação da água acumulada no cárter exige manter a temperatura do lubrificante de forma constante entre 90 e 100 °C. O hábito também beneficia os modelos a diesel. Nesses motores, o filtro de partículas só consegue queimar a fuligem com o escapamento muito quente, processo que depende da condução em ritmo constante.

Avaliação sobre o método italiano

Outro ponto abordado pelo mecânico envolve o conceito chamado de "ajuste italiano", referência ao estereótipo de que na Itália as pessoas dirigem rápido. Conforme Kilmer, ao rodar a cerca de 100 km/h, a gasolina atua na limpeza de válvulas e dos anéis de pistão.

Especialistas classificam essa teoria mais como crendice de oficina do que ciência de engenharia. O efeito também varia conforme a mecânica: em sistemas de injeção indireta, o combustível entra em contato com as válvulas de admissão, enquanto na injeção direta a pulverização ocorre no interior do cilindro, sem alcançar essas peças.

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Adotar o extremo oposto também não traz benefícios. Trafegar na marcha mais longa em rotações muito baixas não limpa o motor. O procedimento correto envolve variar os regimes de giro e reduzir marchas de tempos em tempos.