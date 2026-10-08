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San Juan: história, cores e fortalezas em uma das joias do Caribe
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De acordo com o ranking, San Juan ocupa a quarta colocação na América Latina. Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai. Foto: Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons
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Colônia espanhola por cerca de quatro séculos, Porto Rico foi cedido aos Estados Unidos em 1898 e hoje é um território americano com governo próprio. Seus cerca de 3,2 milhões de habitantes são, em sua maioria, cidadãos dos EUA, mas quem vive na ilha não vota para presidente americano. Espanhol e inglês são idiomas oficiais, e Porto Rico tem bandeira e delegação próprias nos Jogos Olímpicos. Foto: Daderot wikimedia commons
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Fundada pelos espanhóis em 1521, San Juan é uma das cidades mais antigas sob jurisdição dos Estados Unidos e antecede qualquer cidade fundada por europeus nos atuais 50 estados. A capital não pertence a nenhum estado americano, mas integra o território dos Estados Unidos. Foto: G. Edward Johnson wikimedia commons
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O coração histórico da capital é o Viejo San Juan, conhecido pelas construções coloniais e pelas ruas estreitas de paralelepípedos. O bairro preserva séculos da presença espanhola na ilha e concentra alguns dos principais monumentos de Porto Rico. Foto: Thief12 wikimedia commons
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A localização estratégica de San Juan tornou a cidade um importante posto militar espanhol no Caribe. Para protegê-la de ataques estrangeiros, foram erguidas muralhas e enormes fortificações. Partes desse sistema defensivo permanecem preservadas até hoje. Foto: Coolcaesar wikimedia commons
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Erguido na entrada da Baía de San Juan, o Castillo San Felipe del Morro começou a ser construído pelos espanhóis no século XVI. A fortaleza foi ampliada diversas vezes e ajudava a impedir que embarcações inimigas alcançassem o porto. Foto: Workman wikimedia commons
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Outra construção impressionante é o Castillo San Cristóbal, desenvolvido principalmente entre os séculos XVII e XVIII. Enquanto El Morro protegia a entrada da baía, San Cristóbal foi projetado sobretudo para defender a cidade contra ataques vindos por terra. Foto: Mariordo wikimedia commons
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La Fortaleza e as fortificações históricas de San Juan foram reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. O conjunto preserva exemplos importantes da arquitetura militar construída pelo Império Espanhol no Caribe ao longo de vários séculos. Foto: Jaro Nem?ok wikimedia commons
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Construída no século XVI para ajudar na defesa de San Juan, La Fortaleza acabou transformada na residência oficial do governador de Porto Rico. O edifício continua exercendo essa função, sendo um dos grandes símbolos históricos e políticos da ilha. Foto: Steam Pipe Trunk wikimedia commons
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O Viejo San Juan chama atenção também pelas fachadas coloridas de suas construções históricas. Praças, sacadas, igrejas e ruas de paralelepípedos ajudam a preservar a atmosfera colonial e transformaram a região em uma das áreas mais visitadas da capital. Foto: Ligocsicnarf89 wikimedia commons
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San Juan não vive apenas de história. A cidade também possui praias banhadas pelo Atlântico, algumas próximas às áreas mais movimentadas da capital. Condado e Ocean Park estão entre as regiões conhecidas pela combinação de faixa de areia, hotéis e vida urbana. Foto: Nils Huenerfuers wikimedia commons
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História, praias, gastronomia e arquitetura fizeram de San Juan o principal centro turístico de Porto Rico. A capital também recebe navios de cruzeiro e funciona como ponto de partida para visitantes interessados em conhecer outras regiões da ilha. Foto: Wayne Feiden wikimedia commons