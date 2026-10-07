Festa de Mavie: Bruna Biancardi posa com filha de Neymar e Amanda Kimberlly
Registro raro mostra a família reunida em celebração de 3 anos da filha de Neymar e Bruna Biancardi
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Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completou 3 anos de idade nessa terça-feira (6/10) e ganhou uma grande festa em São Paulo para celebrar a data.
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A comemoração também reuniu Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly. Bruna Biancardi chegou a compartilhar no Instagram um raro registro ao lado da menina, em que a família aparece reunida para festejar o dia de Mavie.
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Com o tema "Show de Talentos da Mavie", a celebração transformou o espaço em um palco para a aniversariante e seus convidados.
Para a ocasião, Amanda Kimberlly escolheu para Helena um visual inspirado em um dos figurinos mais icônicos da cantora Beyoncé.
Como foi o look de Helena na festa de Mavie?
Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar, colocou a mão na massa para preparar o look da filha para o aniversário de Mavie. Nas redes sociais, ela compartilhou parte do processo de produção.
"Vocês estão pedindo o link das peças, mas eu mesma fiz tudo com a lelê", contou Amanda.
O figurino escolhido para Helena foi composto por um moletom rosa-chiclete e botar cobertas por paetês coloridos. Amanda ainda pintou de vermelho a sola das botas, em referência ao restante do visual.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata