Festa de Mavie: Bruna Biancardi posa com filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completou 3 anos de idade nessa terça-feira (6/10) e ganhou uma grande festa em São Paulo para celebrar a data.

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A comemoração também reuniu Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly. Bruna Biancardi chegou a compartilhar no Instagram um raro registro ao lado da menina, em que a família aparece reunida para festejar o dia de Mavie.

Com o tema "Show de Talentos da Mavie", a celebração transformou o espaço em um palco para a aniversariante e seus convidados.

Para a ocasião, Amanda Kimberlly escolheu para Helena um visual inspirado em um dos figurinos mais icônicos da cantora Beyoncé.

Como foi o look de Helena na festa de Mavie?

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar, colocou a mão na massa para preparar o look da filha para o aniversário de Mavie. Nas redes sociais, ela compartilhou parte do processo de produção.

"Vocês estão pedindo o link das peças, mas eu mesma fiz tudo com a lelê", contou Amanda.

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, mostra visual feitos por ela para a filha na festa de Mavie@akimberllya

O figurino escolhido para Helena foi composto por um moletom rosa-chiclete e botar cobertas por paetês coloridos. Amanda ainda pintou de vermelho a sola das botas, em referência ao restante do visual.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

