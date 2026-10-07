Novo 'O Exorcista' tem Scarlett Johansson como detetive; veja 1º teaser

O primeiro teaser e as imagens oficiais de “O Exorcista: Mártires” foram divulgados nesta quarta-feira (7). O novo filme da franquia é dirigido por Mike Flanagan, um dos mestres do terror moderno, e tem Scarlett Johansson no papel principal. Um trailer completo está programado para sair nesta sexta-feira (9).

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A história se afasta do enredo clássico de possessão e adota um suspense policial. Johansson interpreta uma detetive que investiga uma série de assassinatos bizarros. Ela percebe que está caçando uma força demoníaca ao encontrar marcas estranhas nos corpos das vítimas.

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O longa tem a missão de recuperar o prestígio da saga após o fracasso de “O Exorcista: O Devoto”, lançado em 2023. O filme anterior não atingiu as expectativas de bilheteria e crítica, apesar do alto investimento da Universal Pictures.

Para renovar a franquia, Flanagan criou uma história totalmente nova em vez de uma continuação direta. A intenção é evitar a dependência da nostalgia para assustar o público.

Além de Scarlett Johansson, o elenco conta com Laurence Fishburne, Diane Lane e John Leguizamo. Chiwetel Ejiofor e Sasha Calle também estão confirmados na trama. A estreia de “The Exorcist: Martyrs” está marcada para 12 de março de 2027.

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