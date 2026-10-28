Designer transforma garrafa de refrigerante em 11,5 metros de filamento 3D, e agora recebe R$ 14 milhões para impulsionar seu projeto de reciclagem

O designer gráfico e empreendedor argentino Francisco Martinenghi, de 34 anos, desenvolveu um método para transformar garrafas plásticas descartadas em insumo tecnológico. Em sua residência em Neuquén, ele converte uma embalagem de refrigerante de 2,25 litros em 11,5 metros de filamento para impressoras 3D.

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Essa quantidade de material reciclado garante o funcionamento do equipamento por seis ou sete horas de impressão. A iniciativa integra o projeto Punto Verde Gráfico, criado para combater o descarte gerado pela indústria gráfica.

Da indústria gráfica ao filamento

Martinenghi atuou por mais de sete anos na produção de cartões de visita, cartazes, impressões têxteis e peças publicitárias. Em entrevista ao "Neuquén Informa", ele relatou que a grande quantidade de vinis e plásticos descartados motivou a busca por alternativas de reaproveitamento.

Sem maquinário industrial ou grandes investimentos, adaptou uma impressora 3D para operar com insumos recuperados. O processo exige cortar o plástico das embalagens em tiras e processá-lo por extrusão. O filamento resultante preserva a cor original do frasco, dispensando a adição de tinturas.

Variedade de produtos sustentáveis

Com o filamento obtido de uma única garrafa, o empreendedor fabricou duas armações de óculos e outras peças. O projeto também reaproveita outros materiais descartados:

tampas plásticas, transformadas em placas por meio de calor;

sacolas, processadas em lâminas flexíveis para fabricação de acessórios;

lonas publicitárias, sobras de vinil e componentes eletrônicos.

Os materiais dão origem a cartazes, jogos didáticos e protótipos. Ao veículo "Cambian el Mundo", Martinenghi mencionou o desenvolvimento de armações de óculos para uma campanha oftalmológica solidária.

Financiamento e expansão

Em 2025, a iniciativa conquistou apoio financeiro por meio do programa Impacta Neuquén, do governo provincial. A seleção reuniu mais de 360 pessoas e 97 propostas voltadas ao desenvolvimento de soluções sustentáveis.

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O Punto Verde Gráfico figurou entre os 15 empreendimentos contemplados com o valor de 14 milhões de pesos cada. Martinenghi planejou destinar os recursos para a compra de uma trituradora industrial e de equipamentos de maior capacidade, além de abrir postos de trabalho e ampliar a produção.