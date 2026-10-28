Brasil e EUA após reeleição de Lula: tensões podem afetar investimentos

Mark Morais - Advogado especializado em imigração nos Estados Unidos, ex-oficial do USCIS, ex-promotor do ICE e ex-oficial da CBP

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato presidencial coloca novamente em evidência os desafios da relação entre Brasil e Estados Unidos. Em um cenário marcado por divergências políticas e ideológicas entre os governos de Lula e Donald Trump, as perspectivas de uma reaproximação diplomática no curto prazo são limitadas. Mais do que uma disputa de posicionamentos, o agravamento dessas tensões pode trazer consequências econômicas e estratégicas importantes, especialmente para o Brasil.



Vale lembrar que a relação entre Brasília e Washington já vinha bastante estremecida nos últimos anos, com uma deterioração especialmente acentuada nos últimos 18 meses. A retórica adotada por Lula na reta final da campanha eleitoral, particularmente em relação ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, também não contribuiu para uma aproximação. Diante desse cenário, a tendência inicial é de continuidade das tensões, com possibilidade de agravamento caso não haja esforços diplomáticos concretos de ambas as partes.



Apesar das divergências, os interesses econômicos envolvidos tornam essa relação estratégica para os dois países. Os Estados Unidos são, com ampla vantagem, a principal origem do estoque de investimento direto estrangeiro no Brasil quando considerado o país do investidor final. Essa presença demonstra a profundidade dos vínculos econômicos entre as duas nações, que envolvem investimentos, empregos, tecnologia, indústria e comércio.



É justamente essa interdependência que pode levar os governos a buscar uma relação mais pragmática. Entretanto, o Brasil precisa considerar que confrontos políticos prolongados com Washington podem comprometer investimentos, oportunidades comerciais e a confiança de empresas internacionais. Na minha avaliação, um agravamento das tensões tende a produzir prejuízos proporcionalmente maiores para a economia brasileira.



Outro ponto de atenção envolve as negociações comerciais, já que o governo Trump tem demonstrado disposição para utilizar tarifas e outros instrumentos econômicos como ferramentas de pressão nas relações internacionais. Nesse contexto, divergências políticas podem dificultar ainda mais as tratativas sobre tarifas comerciais, investimentos e acordos bilaterais. A continuidade do governo Lula, por si só, não representa uma perspectiva de melhora espontânea. Uma eventual reaproximação dependerá de articulações diplomáticas, possivelmente reservadas, e de concessões de ambas as partes.



Além dos impactos econômicos, o cenário também merece atenção dos brasileiros que pretendem visitar, estudar, trabalhar ou morar legalmente nos Estados Unidos. Embora a reeleição de Lula não provoque mudanças automáticas na legislação migratória americana, o ambiente diplomático pode influenciar, ainda que indiretamente, decisões administrativas e prioridades consulares.



Já existem relatos e percepções de mais rigor nas entrevistas consulares e nas análises de solicitações de vistos americanos no Brasil. Não é possível atribuir automaticamente esse cenário às divergências entre os governos, mas também não se pode descartar a possibilidade de alterações nas políticas de concessão de vistos, nos procedimentos de análise e nas exigências adotadas pelas autoridades americanas.



Minha experiência como advogado de imigração e ex-integrante de três agências federais americanas – ICE, USCIS e CBP – reforça a importância de distinguir o direito de solicitar um benefício migratório da possibilidade de obtê-lo. A aprovação depende do cumprimento dos requisitos legais e da avaliação das autoridades competentes. Por essa razão, brasileiros que planejam construir uma trajetória nos Estados Unidos precisam estar preparados para um ambiente de mais fiscalização e exigência documental. O planejamento migratório, a organização das informações e a preparação adequada para cada etapa do processo tornam-se ainda mais importantes diante das incertezas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos dependerá, sobretudo, da capacidade dos dois governos em administrar suas divergências sem comprometer interesses estratégicos. Neste primeiro momento, porém, não identifico sinais concretos de uma reaproximação. Sem iniciativas diplomáticas efetivas, os riscos de deterioração permanecem maiores do que as perspectivas de melhora no curto prazo. Para empresas, investidores e brasileiros com projetos de vida nos Estados Unidos, acompanhar esse cenário e se preparar para possíveis mudanças será fundamental.