A Fazenda: quem vence a terceira roça e segue na disputa milionária

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A formação da roça é o momento mais decisivo e tenso do confinamento em A Fazenda, reality show da Record sediado em Itapecerica da Serra. A cada ciclo semanal, os participantes enfrentam dinâmicas estratégicas para escapar da eliminação e manter vivo o sonho do prêmio milionário.

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Como funciona a dinâmica de votação na sede

O processo que define os roceiros segue uma sequência estruturada ao longo da semana. A rodada de decisões tem início com a revelação dos poderes do lampião, conquistados na Prova de Fogo. O dono do poder escolhe uma das chamas e entrega a outra a um aliado, liberando comandos que podem alterar votos, imunizar participantes ou mexer na formação dos bancos.

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Na sequência, o fazendeiro da semana faz sua indicação direta, mandando um adversário para a berlinda sem possibilidade de fuga pela votação tradicional. Em seguida, a votação aberta na sala mobiliza toda a casa: o peão mais votado ocupa a segunda vaga e recebe o direito de puxar um dos moradores da baia para o terceiro banco.

A rodada se encerra com a dinâmica do resta um, definindo o quarto roceiro. Esse último competidor escolhe quem será vetado da Prova do Fazendeiro. Os três peões liberados competem pelo chapéu de fazendeiro, garantindo imunidade e liderança, enquanto o perdedores se juntam ao vetado na roça definitiva.

Perfis e estratégias postas à prova

A permanência em A Fazenda costuma confrontar visões distintas de convivência e disputa perante o público:

O jogador de confronto: foca em discussões abertas, desafia rivais nas edições ao vivo e aposta na polarização para engajar torcidas fiéis.

O competidor pacifico: dedica-se aos cuidados com os animais e às tarefas da sede, evitando atritos para conquistar o público que prioriza harmonia na convivência.

O estrategista de grupo: articula votos nos bastidores, analisa a movimentação dos blocos e depende da força dos mutirões digitais para sobreviver às berlindas.

A mecânica de votação para salvar e o impacto no jogo

Um diferencial marcante de A Fazenda em relação a outros realities é o formato da votação: o público vota para salvar o seu peão favorito, e não para eliminar. Dessa forma, quem recebe o menor percentual de votos na contagem final é eliminado da temporada.

A votação ocorre exclusivamente de forma gratuita no portal R7. As torcidas organizam mutirões ininterruptos até o encerramento conduzido ao vivo por Adriane Galisteu, redefinindo o equilíbrio de poder e as rivalidades no confinamento a cada eliminação.

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