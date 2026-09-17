Influenciadora Malévola Alves publica vídeo com 'tentativa de invasão' à sede de A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Malévola Alves contou ter tentado invadir a sede de A Fazenda 18, da Record, em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais nessa terça-feira (15/9), ela e a também criadora de conteúdo Rayssa Souza percorrem as redondezas do set e planejam uma forma de entrar.

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Malévola e Ray Pugliese INVADEM as redondezas da sede de A Fazenda e soltam fogos de artifício em local com animais. pic.twitter.com/6i1dfxkMYg

— POPTime (@poptime) September 16, 2026

A ação teria sido motivada pelo fato de as duas não terem sido selecionadas para o elenco do programa, que estreou na segunda-feira (14/9). Entre os confinados, estão nomes como Thaíde, Maíra Charken e Sérgio Hondjakoff. Procurada pela reportagem, a Record não se manifestou sobre o assunto.

Na primeira publicação, Malévola aparece em um carro explicando aos seguidores como elas poderiam entrar na casa. A ideia, segundo a influenciadora, seria soltar fogos de artifício para distrair os seguranças, permitindo que elas passassem pelo muro.

No segundo vídeo, Malévola aparece com um megafone, gritando o nome de Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da emissora, enquanto discute com os seguranças que estavam nas proximidades da propriedade.

Em seguida, houve um bate-boca, durante o qual as influenciadoras afirmaram que iriam atacar os seguranças caso fossem tocadas por eles.

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Na sequência, é possível ver que Malévola soltou os fogos de artifício enquanto passava do lado de fora da propriedade, de carro, e continuou gritando e ofendendo Carelli. "Tu vai me liberar, Carelli? Você chamou esse ET de Varginha, que não é ninguém", disse, fazendo referência ao influenciador Mayk Leão. "Seus seguranças não vão me intimidar, não."