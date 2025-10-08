Relembre 5 expulsões polêmicas que marcaram a história da Fazenda
De agressões a quebras de regras graves; reveja os momentos em que participantes foram desclassificados e chocaram o público do programa
compartilheSIGA
Em toda a história do reality “A Fazenda”, nove participantes foram expulsos. A saída abrupta ocorre quando os jogadores quebram regras cruciais, necessitando da intervenção da produção da atração. Esses momentos drásticos marcam a história do programa, geram debates e reconfiguram completamente o cenário da competição, deixando uma vaga vazia e muitas perguntas no ar.
Leia Mais
Quanto ganha um peão? Veja os cachês e prêmios de 'A Fazenda 17'
Relembre a seguir cinco casos de expulsão que se tornaram memoráveis por sua polêmica e pelo impacto que causaram dentro e fora da sede do reality show.
Duda Yankovich (A Fazenda 4)
A lutadora Duda Yankovich era uma das competidoras mais fortes da quarta edição do programa. Sua postura séria e seu histórico no esporte a colocavam como uma candidata natural ao prêmio. No entanto, um momento de descontrole durante uma atividade em equipe mudou seu destino no jogo de forma irreversível.
No ano de 2011, a lutadora Duda Yankovich foi expulsa de A Fazenda 4 por agredir fisicamente o ator Thiago Gagliasso.pic.twitter.com/bD2UJ04LkS— Tracklist (@tracklist) October 20, 2023
Durante uma partida de basquete na piscina, uma discussão acalorada com o participante Thiago Gagliasso escalou rapidamente. Em meio ao confronto verbal, Duda deu um tapa na cabeça do colega de confinamento. A cena foi clara e não deixou dúvidas sobre o contato físico, quebrando uma das regras mais importantes do programa.
Gaby Spanic em 'A Fazenda': as 5 maiores polêmicas da eterna Usurpadora
A produção analisou as imagens e, pouco tempo depois, a decisão foi comunicada aos demais peões. A regra era clara: qualquer tipo de agressão física resultaria em desclassificação imediata.
Catia Paganote (A Fazenda 10)
A ex-paquita Catia Paganote mantinha uma postura competitiva, mas um ato impensado durante um jogo selou sua saída da competição. Em uma atividade na piscina, os participantes disputavam um jogo de aquaplay em tamanho gigante.
Catia Paganote é expulsa após agressão a Evandro Santo— A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2018
Acompanhe #AFazenda10 também pelo https://t.co/sJRe2qQaI8 pic.twitter.com/29pi6V6wBd
A competitividade falou mais alto e, em um momento de irritação com Evandro Santo, Catia deu um tapa na cabeça do humorista. A atitude foi vista como agressão. Antes mesmo do tapa, os dois peões já tinham discutido por conta da atividade e trocado empurrões na água.
Nadja Pessoa (A Fazenda 10)
Na mesma temporada, outra expulsão movimentou ainda mais o jogo. Nadja Pessoa era uma das grandes favoritas ao prêmio, com uma torcida forte e engajada. O ponto final de sua participação ocorreu após uma briga com Caique Aguiar.
Em A Fazenda 10, foram duas expulsões por agressão.— Tracklist (@tracklist) October 20, 2023
Nadja Pessoa foi desligada do programa após se desentender com Caique Aguiar. pic.twitter.com/BhTl4b81ZV
Após um desentendimento, Nadja, que estava deitada próxima a Caique, usando salto alto, deu alguns chutes em direção ao pé e à perna do peão.
'Foi desesperador', diz Raquel Brito sobre mal-estar em 'A Fazenda'
O gesto foi interpretado como agressão. A pressão do público nas redes sociais foi imensa, com pedidos para que a regra fosse aplicada. A produção acatou e anunciou a expulsão de Nadja Pessoa.
Phellipe Haagensen (A Fazenda 11)
A 11ª edição trouxe à tona um debate sobre consentimento e respeito após uma atitude do ator Phellipe Haagensen. Diferente das outras expulsões por agressão física em brigas, este caso envolveu uma quebra de regra relacionada a comportamento inadequado e assédio.
Em 2019, em A Fazenda 11, foi a vez de Phellipe Haagensen ser expulso do reality.— Tracklist (@tracklist) October 20, 2023
Ele beijou sem consentimento a participante Hariany.pic.twitter.com/noZyt3Dgpw
Durante uma discussão com Hariany Almeida, Phellipe roubou um beijo da participante sem o seu consentimento. A cena gerou um desconforto imediato em Hariany e nos outros confinados. O ato foi amplamente repudiado pelo público, que exigiu uma atitude firme da direção do programa.
Ex-Fazenda volta ao pornô aos 69 anos e grava com ex de Andressa Urach
A produção avaliou a conduta como uma violação grave das regras de convivência e respeito. A decisão pela expulsão foi tomada para deixar claro que qualquer comportamento que invadisse o espaço do outro ou gerasse constrangimento não seria tolerado.
Shayan Haghbin e Tiago Ramos (A Fazenda 14)
A 14ª edição ficou marcada por um fato inédito: uma expulsão dupla. A rivalidade entre Shayan Haghbin e Tiago Ramos era um dos pontos centrais da temporada, com discussões e provocações constantes que mantinham o clima da sede sempre no limite.
No vídeo da pra ver o shay empurrando e cuspindo no Tiago, e o Tiago reagindo. Acho q os dois vão ser expulsos. Mas empurrão não dá expulsão aí já não sabemos o que vai acontecer. pic.twitter.com/uV3w43gwUk— Raissa Barbosa ???? (@raissabarbosar) October 21, 2022
A situação explodiu após o retorno de Shayan de uma roça. Uma discussão generalizada tomou conta da casa, e os dois rivais partiram para o confronto direto. Em meio ao caos, houve troca de empurrões, cotoveladas e cuspes. A briga física envolveu ambos os participantes de forma ativa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A produção agiu rapidamente, interrompendo a transmissão ao vivo para analisar as imagens. Pouco depois, foi anunciada a expulsão tanto de Shayan quanto de Tiago.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.