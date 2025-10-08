Assine
BARRACOS AO VIVO

Relembre 5 expulsões polêmicas que marcaram a história da Fazenda

De agressões a quebras de regras graves; reveja os momentos em que participantes foram desclassificados e chocaram o público do programa

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/10/2025 11:22 - atualizado em 08/10/2025 11:33

Relembre 5 expulsões polêmicas que marcaram a história da Fazenda
Phellipe Haagensen foi expulso após beijar colega de confinamento; Shayan Haghbin e Tiago Ramos saíram do reality após briga crédito: Relembre 5 expulsões polêmicas que marcaram a história da Fazenda

Em toda a história do reality “A Fazenda”, nove participantes foram expulsos. A saída abrupta ocorre quando os jogadores quebram regras cruciais, necessitando da intervenção da produção da atração. Esses momentos drásticos marcam a história do programa, geram debates e reconfiguram completamente o cenário da competição, deixando uma vaga vazia e muitas perguntas no ar.

Relembre a seguir cinco casos de expulsão que se tornaram memoráveis por sua polêmica e pelo impacto que causaram dentro e fora da sede do reality show.

Duda Yankovich (A Fazenda 4)

A lutadora Duda Yankovich era uma das competidoras mais fortes da quarta edição do programa. Sua postura séria e seu histórico no esporte a colocavam como uma candidata natural ao prêmio. No entanto, um momento de descontrole durante uma atividade em equipe mudou seu destino no jogo de forma irreversível.

Durante uma partida de basquete na piscina, uma discussão acalorada com o participante Thiago Gagliasso escalou rapidamente. Em meio ao confronto verbal, Duda deu um tapa na cabeça do colega de confinamento. A cena foi clara e não deixou dúvidas sobre o contato físico, quebrando uma das regras mais importantes do programa.

A produção analisou as imagens e, pouco tempo depois, a decisão foi comunicada aos demais peões. A regra era clara: qualquer tipo de agressão física resultaria em desclassificação imediata.

Catia Paganote (A Fazenda 10)

A ex-paquita Catia Paganote mantinha uma postura competitiva, mas um ato impensado durante um jogo selou sua saída da competição. Em uma atividade na piscina, os participantes disputavam um jogo de aquaplay em tamanho gigante.

A competitividade falou mais alto e, em um momento de irritação com Evandro Santo, Catia deu um tapa na cabeça do humorista. A atitude foi vista como agressão. Antes mesmo do tapa, os dois peões já tinham discutido por conta da atividade e trocado empurrões na água.

Nadja Pessoa (A Fazenda 10)

Na mesma temporada, outra expulsão movimentou ainda mais o jogo. Nadja Pessoa era uma das grandes favoritas ao prêmio, com uma torcida forte e engajada. O ponto final de sua participação ocorreu após uma briga com Caique Aguiar.

Após um desentendimento, Nadja, que estava deitada próxima a Caique, usando salto alto, deu alguns chutes em direção ao pé e à perna do peão.

O gesto foi interpretado como agressão. A pressão do público nas redes sociais foi imensa, com pedidos para que a regra fosse aplicada. A produção acatou e anunciou a expulsão de Nadja Pessoa.

Phellipe Haagensen (A Fazenda 11)

A 11ª edição trouxe à tona um debate sobre consentimento e respeito após uma atitude do ator Phellipe Haagensen. Diferente das outras expulsões por agressão física em brigas, este caso envolveu uma quebra de regra relacionada a comportamento inadequado e assédio.

Durante uma discussão com Hariany Almeida, Phellipe roubou um beijo da participante sem o seu consentimento. A cena gerou um desconforto imediato em Hariany e nos outros confinados. O ato foi amplamente repudiado pelo público, que exigiu uma atitude firme da direção do programa.

A produção avaliou a conduta como uma violação grave das regras de convivência e respeito. A decisão pela expulsão foi tomada para deixar claro que qualquer comportamento que invadisse o espaço do outro ou gerasse constrangimento não seria tolerado.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos (A Fazenda 14)

A 14ª edição ficou marcada por um fato inédito: uma expulsão dupla. A rivalidade entre Shayan Haghbin e Tiago Ramos era um dos pontos centrais da temporada, com discussões e provocações constantes que mantinham o clima da sede sempre no limite.

A situação explodiu após o retorno de Shayan de uma roça. Uma discussão generalizada tomou conta da casa, e os dois rivais partiram para o confronto direto. Em meio ao caos, houve troca de empurrões, cotoveladas e cuspes. A briga física envolveu ambos os participantes de forma ativa.

A produção agiu rapidamente, interrompendo a transmissão ao vivo para analisar as imagens. Pouco depois, foi anunciada a expulsão tanto de Shayan quanto de Tiago.

O BBB 2025 está no ar e ao longo das edições do Big Brother Brasil, houve participantes com tamanha repulsa por parte do público que suas chances se tornaram ínfimas no reality. Veja as maiores rejeições da história do BBB. -Reprodução TV Globo
O BBB 2025 está no ar e ao longo das edições do Big Brother Brasil, houve participantes com tamanha repulsa por parte do público que suas chances se tornaram ínfimas no reality. Veja as maiores rejeições da história do BBB. Reprodução TV Globo
10º Projota - BBB21 - 91,89% de rejeição - Ele foi para o paredão com as concorrentes Thaís e Pocah. -Reprodução TV Globo
10º Projota - BBB21 - 91,89% de rejeição - Ele foi para o paredão com as concorrentes Thaís e Pocah. Reprodução TV Globo
Projota sofreu rejeição do público e disse que ia pedir para sair se “passasse fome”. “Pego minha mala e vou pra casa”, afirmou.-Divulgação Gshow
Projota sofreu rejeição do público e disse que ia pedir para sair se “passasse fome”. “Pego minha mala e vou pra casa”, afirmou. Divulgação Gshow
9º lugar: Rogério Padovan - BBB 5 - 92% de rejeição . Ele foi para paredão duplo contra Sammy-Reprodução/ TV Globo
9º lugar: Rogério Padovan - BBB 5 - 92% de rejeição . Ele foi para paredão duplo contra Sammy Reprodução/ TV Globo
Mais conhecido como
Mais conhecido como "Doutor Ge", Rogério saiu da casa após quatro semanas e nenhuma vitória em prova, colecionando intrigas e sendo considerado por muitos como alguém que arrumava confusão. Reprodução/ Globoplay
8º lugar: Rafael Leandro - BBB 12 - 92% de rejeição. Ele foi para paredão duplo contra Yuri Fernandes-Divulgação, Frederico Rozário/ TV Globo
8º lugar: Rafael Leandro - BBB 12 - 92% de rejeição. Ele foi para paredão duplo contra Yuri Fernandes Divulgação, Frederico Rozário/ TV Globo
Rafa foi considerado desleal, mentiroso e briguento pelos integrantes da casa. Mas o grande motivo de rejeição foi ter falado que tinha namorada fora da casa e mesmo assim ter se relacionado com Renata durante o confinamento.-Divulgação, Frederico Rozário/ TV Globo
Rafa foi considerado desleal, mentiroso e briguento pelos integrantes da casa. Mas o grande motivo de rejeição foi ter falado que tinha namorada fora da casa e mesmo assim ter se relacionado com Renata durante o confinamento. Divulgação, Frederico Rozário/ TV Globo
7Â° lugar: Nayara - BBB 18 - 92,69% de rejeiÃ§Ã£o - Ela foi para paredÃ£o triplo contra Mahmoud e Gleici-ReproduÃ§Ã£o/ TV Globo
7Â° lugar: Nayara - BBB 18 - 92,69% de rejeiÃ§Ã£o - Ela foi para paredÃ£o triplo contra Mahmoud e Gleici ReproduÃ§Ã£o/ TV Globo
Nayara gerou muito estresse durante o seu tempo de casa, reclamando e falando dos outros participantes. Como resposta, o público a retirou com um dos maiores índices da história do programa.-Reprodução/ TV Globo
Nayara gerou muito estresse durante o seu tempo de casa, reclamando e falando dos outros participantes. Como resposta, o público a retirou com um dos maiores índices da história do programa. Reprodução/ TV Globo
6Âº lugar: Felipe Cobra - BBB 7 - 93% de rejeiÃ§Ã£o. Ele foi para paredÃ£o duplo contra Alberto-ReproduÃ§Ã£o TV Globo
6Âº lugar: Felipe Cobra - BBB 7 - 93% de rejeiÃ§Ã£o. Ele foi para paredÃ£o duplo contra Alberto ReproduÃ§Ã£o TV Globo
Adversário de Alemão, comprou brigas com o futuro campeão daquela edição e esse foi o grande motivo para rejeição. Além disso, era considerado preconceituoso e folgado pelo público.-Divulgação TV Globo
Adversário de Alemão, comprou brigas com o futuro campeão daquela edição e esse foi o grande motivo para rejeição. Além disso, era considerado preconceituoso e folgado pelo público. Divulgação TV Globo
5º lugar: Patrícia - BBB 18 - 94,26% de rejeição . Ela foi para paredão triplo contra Diego e Caruso-Reprodução/TV Globo
5º lugar: Patrícia - BBB 18 - 94,26% de rejeição . Ela foi para paredão triplo contra Diego e Caruso Reprodução/TV Globo
PatrÃ­cia ficou muito perto de ultrapassar o recorde que perdurou por mais de 15 anos. O motivo desse alto Ã­ndice foi falar constantemente dos outros integrantes, principalmente de Gleici, que viria a ser a campeÃ£.-ReproduÃ§Ã£o/ TV Globo
PatrÃ­cia ficou muito perto de ultrapassar o recorde que perdurou por mais de 15 anos. O motivo desse alto Ã­ndice foi falar constantemente dos outros integrantes, principalmente de Gleici, que viria a ser a campeÃ£. ReproduÃ§Ã£o/ TV Globo
4° lugar: Aline - BBB 5 - 95% de rejeição . Ela foi para paredão duplo contra Grazi Massafera-Reprodução/TV Globo
4° lugar: Aline - BBB 5 - 95% de rejeição . Ela foi para paredão duplo contra Grazi Massafera Reprodução/TV Globo
Aline entrou no BBB 5 para substituir Marielza, que sofreu um AVC durante o confinamento. A sister teve enorme rejeição por constantemente fofocar sobre os outros participantes, gerando intrigas. -Divulgação TV Globo
Aline entrou no BBB 5 para substituir Marielza, que sofreu um AVC durante o confinamento. A sister teve enorme rejeição por constantemente fofocar sobre os outros participantes, gerando intrigas. Divulgação TV Globo
3º lugar: Viih Tube - BBB21 - 96,69% de rejeição. Ela foi para paredão com Fiuk e Gilberto. - Reprodução Instagram
3º lugar: Viih Tube - BBB21 - 96,69% de rejeição. Ela foi para paredão com Fiuk e Gilberto. Reprodução Instagram
A influenciadora foi vista como manipuladora, já que conquistou os participantes do reality e conseguiu fugir de diversos paredões.-Divulgação
A influenciadora foi vista como manipuladora, já que conquistou os participantes do reality e conseguiu fugir de diversos paredões. Divulgação
2º lugar: Nego Di - BBB 21 - 98,76% de rejeição . Ele foi para paredão triplo contra Sarah e Fiuk-Reprodução Globoplay
2º lugar: Nego Di - BBB 21 - 98,76% de rejeição . Ele foi para paredão triplo contra Sarah e Fiuk Reprodução Globoplay
Por uma semana, Nego Di foi o recordista de rejeição. Entre os motivos, a sua postura na casa, falando mal de participantes pelas costas e destratando Lucas, seu companheiro de prova nos primeiros dias do reality.-Reprodução Globoplay
Por uma semana, Nego Di foi o recordista de rejeição. Entre os motivos, a sua postura na casa, falando mal de participantes pelas costas e destratando Lucas, seu companheiro de prova nos primeiros dias do reality. Reprodução Globoplay
1º lugar: Karol Conká - BBB 21 - 99,17% de rejeição . Ela foi para paredão triplo contra Arthur e Gilberto-TV Globo/Reprodução
1º lugar: Karol Conká - BBB 21 - 99,17% de rejeição . Ela foi para paredão triplo contra Arthur e Gilberto TV Globo/Reprodução
Karol Conká virou recordista de rejeição após brigar e se desentender com diversos participantes, entre eles Lucas Penteado, Juliette, Gilberto e Camilla de Lucas. Um beijo de Karol em Arcrebiano também foi visto por parte do público como assédio.-Reprodução/TV Globo
Karol Conká virou recordista de rejeição após brigar e se desentender com diversos participantes, entre eles Lucas Penteado, Juliette, Gilberto e Camilla de Lucas. Um beijo de Karol em Arcrebiano também foi visto por parte do público como assédio. Reprodução/TV Globo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

