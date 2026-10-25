Líder nas pesquisas, Celina evita festa antecipada e escolhe apuração reservada no DF

Apontada como franca favorita de acordo com as últimas pesquisas do segundo turno, Celina Leão (PP) vai acompanhar de forma reservada a apuração dos votos neste domingo (25). A governadora do Distrito Federal votará pela manhã no Lago Norte, bairro nobre de Brasília, e depois acompanhará a abertura das urnas, às 17h, ao lado de familiares, aliados e amigos mais próximos, até a proclamação do resultado oficial pela Justiça Eleitoral. Celina disputa a reeleição contra Leandro Grass (PT) e chega ao segundo turno depois de receber 825.530 votos, ou 49,93% dos válidos, na primeira etapa da eleição, com pouco menos de 200 para vencer a corrida logo na largada.

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Em rápida conversa com o PlatôBR, Celina evitou antecipar placar ou resultado. Preferiu fazer um balanço da campanha e destacou o que classificou como caráter propositivo da disputa, além do engajamento da militância. A governadora também afirmou ter orientado sua equipe a não promover ataques pessoais contra o oponente. “Foi uma campanha pacífica da minha parte, linda e com muitas propostas. Não atacamos ninguém, mas fomos muito atacadas, fomos muito caluniadas, na nossa honra e além das divergências ideológicas. A estratégia dos adversários falhou e, mais do que isso, mostramos a força das mulheres e, principalmente, o apoio da população”.

Uma eventual vitória no domingo também produziria um marco na capital federal. Celina pode ser a primeira mulher eleita pelo voto popular para governar o Distrito Federal. Antes dela, outras três mulheres ocuparam a vice-governadoria: Arlete Sampaio (PT), Maria de Lourdes Abadia (PSD) e Ivelise Longhi (MDB), esta última durante o governo-tampão de Rogério Rosso (PP), que governou o DF depois da prisão de José Roberto Arruda (PSD). Abadia foi a primeira a assumir definitivamente o Executivo após a renúncia de Joaquim Roriz, que concorreu ao Senado, mas foi derrotada ao governo local por Arruda, em 2006. No caso de Celina, ela foi eleita vice-governadora de Ibaneis Rocha (MDB), em 2022, e assumiu o Buriti após o antecessor deixar a cadeira, em março deste ano, quando a política decidiu se manter no cargo para disputar nas urnas o comando do Distrito Federal.

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Na noite deste sábado (24), os dois principais levantamentos registraram vantagem de Celina sobre Leandro Grass. No Datafolha, por exemplo, a atual governadora apareceu com 59% dos votos válidos, ante 41% do petista; nos votos totais, são 54% a 38%. Já a Quaest registrou 61% dos votos válidos para Celina e 39% para Grass; nos votos totais, 50% a 35%. Os institutos entrevistaram eleitores brasilienses entre os dias 23 e 24 de outubro. O resultado tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.