'Não conte para a mamãe': saiba por que crianças criam pactos de silêncio em casa

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Pedir para não contar algo ao outro responsável é comum na infância. Frases como "por favor, não conte para a mamãe" ou "o papai não precisa saber" surgem após a criança ganhar um doce extra, quebrar um objeto sem querer ou compartilhar algo que ainda não quer revelar ao outro genitor.

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Esse pedido revela como os pequenos entendem confiança, regras familiares e relações. A psicologia indica que as crianças aprendem gradualmente que dados podem ser divididos com algumas pessoas e ocultados de outras. O significado desse comportamento varia conforme a idade, o motivo e o tipo de segredo.

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O desenvolvimento da discrição infantil

Um experimento publicado na revista "Child Development" analisou crianças de quatro a doze anos diante de um segredo solicitado por um dos pais após a quebra de um brinquedo. A pesquisa identificou que a retenção do segredo aumentou conforme a idade avançou.

Participantes que mantiveram o segredo durante perguntas diretas receberam avaliações mais altas dos pais em funções executivas. Essas habilidades envolvem o controle comportamental e o gerenciamento de informações. O ato também pode expressar vergonha, receio de repreensões ou busca por controle sobre a situação.

Diferenças no diálogo com mães e pais

Crianças não esperam reações idênticas de ambos os responsáveis. Um genitor pode ouvir com calma, enquanto o outro costuma demonstrar reações intensas ou aplicar regras rígidas. Uma pesquisa de 2006 avaliou 276 estudantes do nono e do décimo segundo ano com seus respectivos pais.

O levantamento apontou que adolescentes relataram mais assuntos pessoais para as mães. A confiança, a sensação de obrigação em contar e a aceitação parental reduziram a ocultação. Outro estudo, publicado em 2022 no "Journal of Youth and Adolescence" com 244 jovens, constatou que informações pessoais foram ocultadas com maior frequência, variando as razões conforme a idade.

Quando a privacidade se torna um problema

Surpresas de aniversário ou aflições passageiras não representam perigo. A preocupação surge quando a criança esconde fatos relevantes por medo de gritos, castigos severos ou culpa. Exige atenção semelhante quando adultos exigem que os filhos ocultem brigas do casal, problemas financeiros ou impasses conjugais.

Ao ouvir um pedido de segredo, os responsáveis devem manter a calma e fazer perguntas diretas:

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Os adultos precisam esclarecer que surpresas cotidianas diferem de situações envolvendo ferimentos, insegurança ou atitudes impróprias. Caso o filho atue repetidamente como mensageiro ou se sinta encarregado de ocultar atitudes de um responsável para o outro, os adultos devem solucionar os desentendimentos diretamente entre si.