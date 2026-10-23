ICR.T realiza quase 200 cirurgias robóticas em 2026

O Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T) registrou quase 200 cirurgias robóticas entre janeiro e meados de outubro de 2026, atendendo pacientes com doenças urológicas complexas nas cidades de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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Fundado pelos urologistas Dr. Victor Hugo Borges Silva e Dr. Leandro Alves de Oliveira, o instituto utiliza as plataformas Da?Viinci?Xi e Versius para realizar procedimentos de alta precisão, com o objetivo de ampliar o acesso a tecnologias cirúrgicas avançadas na região.

Entre os procedimentos realizados em 2026 destacam?se a prostatectomia radical robótica para câncer de próstata, a nefrectomia parcial robótica para tumores renais e a cistectomia radical robótica para câncer de bexiga. A visualização ampliada e os instrumentos articulados permitem preservação de nervos, controle de sangramento e remoção precisa do tecido tumoral.

Os benefícios relatados incluem incisões menores, menor perda sanguínea, redução da dor pós?operatória e possibilidade de internações mais curtas, variando conforme o caso clínico e a condição do paciente.

Além de Uberlândia e Uberaba, a equipe do ICR.T oferece atendimento especializado em Araguari (MG) e Catalão (GO). Com a proximidade de 200 procedimentos realizados em 2026, o ICR.T reforça a presença da cirurgia robótica na assistência de alta complexidade no interior do país.

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“A cirurgia robótica não substitui a experiência do cirurgião; ela amplia nossa capacidade de realizar procedimentos delicados, preservando estruturas anatômicas essenciais”, afirma o Dr. Victor Hugo Borges Silva.