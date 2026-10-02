Cyrela conquista prêmio na 32ª edição do ABEMD

A Cyrela, uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, conquistou na noite do dia 24 de setembro, o troféu na categoria CRM Data Driven na 32ª edição do Prêmio ABEMD (Associação Brasileira de Marketing de Dados).

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A empresa foi reconhecida por gerar mais leads qualificados, mais vendas e mais margem. Destacando sua estratégia em parceria com a PH3A, que utilizou inteligência de dados e performance em mídia para reduzir o CPQL (custo por lead qualificado). A iniciativa contribuiu diretamente para a redução do CAC (custo de aquisição de clientes), a melhoria do ROAS (retorno sobre o investimento em anúncios) e a geração de mais leads qualificados e vendas.

Promovido para reconhecer ideias inovadoras e relevantes em marketing de dados, o Prêmio ABEMD avaliou projetos em categorias como Customer Success, CRM Data Driven, Digital, ESG, Interactive, Innovation e Acessibilidade. Os cases foram analisados por um júri formado por 50 profissionais do mercado e especialistas acadêmicos.

Entre 178 empresas indicadas, a Cyrela esteve entre os 32 principais destaques da premiação, reforçando a qualidade e o impacto de seu projeto. O reconhecimento evidencia a importância de combinar tecnologia, estratégia, criatividade e conhecimento do consumidor para tomar decisões mais eficientes e gerar resultados concretos.

“Receber o troféu na categoria CRM Data Driven é um reconhecimento ao trabalho conjunto de todo o nosso time e da PH3A, que uniram estratégia, tecnologia e inteligência de dados para gerar resultados concretos para o negócio. Essa conquista reforça que, ao colocar o cliente no centro e tomar decisões baseadas em dados, conseguimos aumentar a qualidade dos leads, impulsionar vendas e ampliar a eficiência dos nossos investimentos. Agradecemos à ABEMD pelo reconhecimento e a todos que contribuíram para tornar esse projeto possível”, afirma Telma Graziano, superintendente de Marketing da Cyrela.

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Mais do que um troféu, essa conquista representa a força de uma cultura cada vez mais orientada por dados, capaz de transformar informações em oportunidades, otimizar investimentos e ampliar a eficiência comercial. Também reforça o compromisso da Cyrela em desenvolver soluções inovadoras, estabelecer parcerias estratégicas e entregar valor sustentável para o negócio e para seus clientes.