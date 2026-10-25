Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Celina Leão (PP) venceu a eleição para o governo do Distrito Federal, neste domingo (25/10), e foi reeleita governadora da unidade federativa. Com mais de 90% das urnas apuradas, ela recebeu 57,21% dos votos válidos contra 42,79% do adversário, Leandro Grass (PT).

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Celina Leão assumiu o cargo em março de 2026, após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB) para concorrer ao Senado Federal, o que acabou não acontecendo devido aos desgastes provocados pelo escândalo do Banco Master.