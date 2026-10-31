PM comenta possível sequestro de crianças em cidade mineira

Uma mensagem sobre uma suposta tentativa de sequestro de crianças nas proximidades de uma escola tem assustado pais e responsáveis que receberam as mensagens em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. A informação circulou nas redes sociais, mas foi desmentida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que publicou um vídeo para esclarecer o caso.

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Na publicação compartilhada, uma pessoa aparece identificada como suspeita de se passar por vendedor de panelas para se aproximar de moradores e sequestrar crianças. O alerta afirma que o homem estaria em uma caminhonete Ford Ranger, nas proximidades do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) no Bairro Palmeira.

A mensagem também exibe a imagem do suposto suspeito e orienta os moradores a manterem as crianças em segurança.

Polícia Militar desmente tentativa de sequestro

Diante da repercussão, o 11º Batalhão da Polícia Militar divulgou um vídeo nas redes sociais para esclarecer que a informação não corresponde a uma ocorrência registrada na região.

“As informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais sobre a suposta tentativa de sequestro de crianças não procedem. É importante destacar que a escola mencionada está localizada em um estado do Sul do Brasil e não em nossa região”, explicaram duas policiais militares na gravação.

As militares também alertaram para os riscos de compartilhar mensagens sem verificar a procedência. “Cuidado ao disseminar falsas informações, que causam medo e insegurança”, orientaram.

A corporação reforçou a importância de buscar informações em fontes oficiais e pediu que qualquer situação suspeita seja comunicada imediatamente pelo telefone 190.

Mensagem cita escola que não fica em Manhuaçu

A publicação menciona um Ciep localizado no Palmeira. No entanto, não foi identificada uma unidade escolar com essa denominação em Manhuaçu.

A Polícia Militar esclareceu que a escola citada na mensagem fica em um estado da Região Sul, mas não informou o nome da instituição nem o município.

Uma possível referência é a Escola Estadual de Ensino Fundamental João Goulart, conhecida como Ciep, localizada em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Entretanto, não há confirmação de que essa seja a unidade mencionada pela PM.

A orientação é que os moradores não compartilhem o alerta como se fosse uma ocorrência confirmada em Manhuaçu, evitando a disseminação de informações falsas e a exposição indevida de pessoas.

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