PM comenta possível sequestro de crianças em cidade mineira
Mensagem compartilhada nas redes sociais afirma que homem estaria tentando sequestrar crianças perto de escola em Manhuaçu. Polícia diz que informação não procede
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Uma mensagem sobre uma suposta tentativa de sequestro de crianças nas proximidades de uma escola tem assustado pais e responsáveis que receberam as mensagens em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. A informação circulou nas redes sociais, mas foi desmentida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que publicou um vídeo para esclarecer o caso.
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Na publicação compartilhada, uma pessoa aparece identificada como suspeita de se passar por vendedor de panelas para se aproximar de moradores e sequestrar crianças. O alerta afirma que o homem estaria em uma caminhonete Ford Ranger, nas proximidades do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) no Bairro Palmeira.
A mensagem também exibe a imagem do suposto suspeito e orienta os moradores a manterem as crianças em segurança.
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Polícia Militar desmente tentativa de sequestro
Diante da repercussão, o 11º Batalhão da Polícia Militar divulgou um vídeo nas redes sociais para esclarecer que a informação não corresponde a uma ocorrência registrada na região.
“As informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais sobre a suposta tentativa de sequestro de crianças não procedem. É importante destacar que a escola mencionada está localizada em um estado do Sul do Brasil e não em nossa região”, explicaram duas policiais militares na gravação.
As militares também alertaram para os riscos de compartilhar mensagens sem verificar a procedência. “Cuidado ao disseminar falsas informações, que causam medo e insegurança”, orientaram.
A corporação reforçou a importância de buscar informações em fontes oficiais e pediu que qualquer situação suspeita seja comunicada imediatamente pelo telefone 190.
Mensagem cita escola que não fica em Manhuaçu
A publicação menciona um Ciep localizado no Palmeira. No entanto, não foi identificada uma unidade escolar com essa denominação em Manhuaçu.
A Polícia Militar esclareceu que a escola citada na mensagem fica em um estado da Região Sul, mas não informou o nome da instituição nem o município.
Uma possível referência é a Escola Estadual de Ensino Fundamental João Goulart, conhecida como Ciep, localizada em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Entretanto, não há confirmação de que essa seja a unidade mencionada pela PM.
A orientação é que os moradores não compartilhem o alerta como se fosse uma ocorrência confirmada em Manhuaçu, evitando a disseminação de informações falsas e a exposição indevida de pessoas.
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