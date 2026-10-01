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ITAMARATI DE MINAS

Polícia prende quatro suspeitos de sequestrar prefeito dentro de casa em MG

Conforme a polícia, os sequestradores foram flagrados por câmeras de segurança, identificados e levados para a delegacia. Itens roubados foram recuperados

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Estado de Minas
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Repórter
01/10/2026 20:59 - atualizado em 01/10/2026 21:57

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O prefeitro Césio Junior Alves Ladeira (MDB), de 66 anos
O prefeitro Césio Junior Alves Ladeira (MDB), de 66 anos crédito: Reprodução

Quatro homens, entre 20 e 37 anos, foram presos nessa quarta-feira (30/9), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, suspeitos de envolvimento no sequestro do prefeito de Itamarati de Minas, Césio Junior Alves Ladeira (MDB), de 66 anos. O crime aconteceu durante a madrugada, e o chefe do Executivo acabou localizado no mesmo dia pelas autoridades.  

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Conforme a polícia, os sequestradores foram flagrados por câmeras de segurança, identificados e levados para a delegacia. Itens roubados foram recuperados. A intenção inicial dos criminosos era deixar o prefeito Césio Ladeira em Leopoldina, mas o abandonaram amarrado dentro do carro, em uma estrada rural do município.

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Segundo a Polícia Militar (PM), funcionários da prefeitura que realizavam a limpeza das ruas ouviram pedidos de socorro vindos da residência do prefeito. Eles então acionaram a corporação.

As equipes constataram que o imóvel havia sido invadido. No interior da casa, a esposa do prefeito foi localizada amarrada e relatou que homens haviam entrado, rendido os moradores e levado uma caminhonete e dois celulares.

Durante a ação criminosa, além dos bens materiais, o prefeito foi sequestrado durante a fuga. Os policiais iniciaram as buscas e o rastreamento.

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Césio foi encontrado amarrado no interior da própria caminhonete, abandonado em uma estrada. Os dois aparelhos celulares também foram localizados.

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