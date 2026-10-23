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Lago Kaindy: conheça a misteriosa floresta submersa do Cazaquistão
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Conhecido como Lago Kaindy, o lugar surgiu no início do século XX e se tornou uma das atrações naturais mais curiosas da Ásia Central. Suas águas frias ajudam a preservar parte das árvores, criando uma paisagem que parece saída de um conto de fantasia. Foto: Katariyakartikey wikimedia commons
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A origem do Lago Kaindy é geralmente associada a um forte terremoto ocorrido em 1911, que provocou deslizamentos nas montanhas Tian Shan. Uma grande quantidade de rochas bloqueou um vale, formando uma barragem natural. Com o acúmulo de água, a floresta existente no local acabou submersa Foto: T_y_l wikimedia commons
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O aspecto mais curioso do lago é a presença de árvores que continuam na posição vertical, mesmo depois de mais de um século submersas. Os troncos que ultrapassam a superfície perderam galhos e cascas, lembrando mastros de embarcações abandonadas. Foto: T_y_l wikimedia commons
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Sob a superfície, parte das árvores conserva galhos e até agulhas, criando uma paisagem subaquática surpreendente. A temperatura muito baixa da água reduz a velocidade de decomposição da madeira, contribuindo para a preservação dos antigos abetos da espécie Picea schrenkiana. Foto: Inverseharpy wikimedia commons
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O Lago Kaindy apresenta tonalidades que variam entre o azul-turquesa e o verde-esmeralda. A presença de partículas minerais, a transparência da água e as condições de iluminação influenciam sua aparência. O contraste com os troncos esbranquiçados torna a paisagem ainda mais singular. Foto: Insta.ddaanni1l wikimedia commons
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Apesar da fama internacional, o Lago Kaindy possui apenas cerca de 400 metros de comprimento e atinge profundidades próximas de 30 metros. Cercado por montanhas e florestas, está situado a aproximadamente 2 mil metros de altitude, em uma região de clima montanhoso Foto: Bok wikimedia commons
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A floresta submersa desperta o interesse de mergulhadores especializados, que podem observar as árvores preservadas debaixo d'água. Entretanto, a experiência exige equipamentos apropriados e preparação para temperaturas extremamente baixas, que mesmo durante o verão costumam ficar próximas de 5 °C. Foto: Bok wikimedia commons
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Em alguns pontos do Lago Kaindy, no Cazaquistão, os visitantes podem caminhar por áreas de pedras e cascalho próximas à água. Essas margens permitem observar de perto os troncos das árvores que permanecem de pé. A presença de pessoas ajuda a dimensionar a altura dessas árvores submersas. Foto: T_y_l wikimedia commons (cropped)
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Durante o inverno, as baixas temperaturas fazem a superfície do Lago Kaindy congelar, formando uma camada de gelo frequentemente coberta por neve. Os troncos das árvores submersas permanecem no mesmo lugar, criando uma paisagem impressionante. Com a chegada da primavera, o gelo derrete e as águas voltam a revelar a floresta inundada. Foto: Marisimonova wikimedia commons