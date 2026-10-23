Lago Kaindy: conheça a misteriosa floresta submersa do Cazaquistão

Em alguns pontos do Lago Kaindy, no Cazaquistão, os visitantes podem caminhar por áreas de pedras e cascalho próximas à água. Essas margens permitem observar de perto os troncos das árvores que permanecem de pé. A presença de pessoas ajuda a dimensionar a altura dessas árvores submersas. Foto: T_y_l wikimedia commons (cropped)