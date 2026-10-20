Aos 47 anos, X-Tudo comemora seu aniversário pela primeira vez

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Parece inacreditável, mas este é o primeiro ano em que se comemora, com todas honras merecidas, o aniversário do X-Tudo. Destino certo para quem quer comer um sanduíche raiz em Belo Horizonte, ainda mais se for de madrugada, a lanchonete, localizada na Avenida do Contorno, na Savassi, está completando 47 anos em outubro. Até o fim do mês, os clientes serão brindados com prêmios, descontos e uma festa de rua que promete fazer história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!













À frente da marca desde 2010, Fernanda Reis foi quem oficializou o aniversário no mês de outubro (já que o antigo dono não lembrava a data certa) e decidiu, pela primeira vez, fazer uma campanha para comemorar a longevidade de um lugar tão importante para BH - está na cidade desde 1979. A empreendedora pegou carona no revival dos anos 1980 e 1990 para criar toda uma atmosfera de volta no tempo, com direito à reprodução de uma locadora de vídeos com fitas VHS de papel, em tamanho real, que são "alugadas", como se fazia antigamente.

Presentes para os clientes

"Nas compras acima de R$ 78, a pessoa escolhe o filme para levar para casa e, se devolver a fita rebobinada, ganha desconto para a próxima, que pode ser de 5% a 47%", explica Fernanda. Caso o pedido seja feito por delivery, o cliente recebe uma raspadinha com prêmios que vão desde o amado molho especial até um combo completo.

A locadora de filmes em fita VHS de papel do X-Tudo guarda descontos de 5% a 47% X-Tudo/Divulgação

No dia 29, quinta-feira, a partir das 18h, a calçada do X-Tudo será palco de uma animada festa de aniversário com chope do Stadt Jever e show da banda Ca$h. Quem for vestido a caráter - com um look dos anos 1980 ou 1990, seguindo a estética da campanha - ganha um chope e um mini sanduíche (pão, carne e queijo com ou sem bacon).













"É uma sensação de orgulho trabalhar para uma marca tão tradicional e levá-la para frente. Um dos nossos grandes objetivos é que o X-Tudo fique cada vez mais conhecido e faça parte da história de BH", pontua.

De tudo o que Fernanda tem vivido neste mês de aniversário, o que mais mexe com ela é ver como o X-Tudo está entrelaçado com a história de tantos clientes. "Esta semana conversei com uma pessoa que antes pagava com cheque, depois cartão e hoje é pix. A gente acompanha a história de vida das pessoas", conta. E dá mais um exemplo: o pai que passou para os filhos a tradição de comer um sanduíche depois do jogo do Cruzeiro.

De fornecedora a dona

Fernanda trabalhava na fábrica que fornecia pães para o X-Tudo quando soube que o antigo dono queria vender. E ela decidiu comprar. "No início, peguei simplesmente como negócio, não tinha dimensão da história que tinha para a cidade. Mas, ao longo do tempo, comecei a ver o quanto isso era valioso. É tão raro empresas durarem tanto tempo, mantendo essência, produtos e conexão com os clientes", comenta. Hoje são 17 funcionários.

O X-Tudo vem se atualizando nesses 16 anos (entrou, por exemplo, nas redes sociais e nas plataformas de delivery), mas sem perder sua raiz. "Falo muito isso: temos que manter a essência, sem ficar fora do tempo. Temos sempre que nos atualizar de acordo com as mudanças do mundo, mas nunca esquecendo o que nos trouxe até aqui, nosso 'sandubão' e nossos molhos", destaca.

'É uma sensação de orgulho trabalhar para uma marca tão tradicional e levá-la para frente', diz Fernanda Reis, que comanda o X-Tudo desde 2010 X-Tudo/Divulgação













Alguns itens do cardápio são os mesmos desde 1979, entre eles o clássico X-Tudo (R$ 59,70), com hambúrguer de boi, hambúrguer de frango, frango desfiado, queijo, presunto, bacon, ovo, milho, batata-palha, abacaxi, alface e tomate, e o X-Egg Bacon (R$ 40,70), com hambúrguer de boi ou de frango, queijo, ovo, bacon, alface e tomate, o mais pedido.

O último lançamento é o X-Frango Duplo (R$ 45,70), com dois hambúrgueres de frango, queijo, ovo, alface e tomate em pão com 25 gramas a menos. "É para atender novas expectativas dos consumidores. As pessoas estão mais preocupadas em consumir mais proteína e menos carboidrato, uma carne com menos gordura. Então, dentro do nosso conceito, é o que podemos oferecer", justifica.

Molho tradicional e viciante

O molho especial é outra preciosidade preservada no cardápio do X-Tudo (a única alteração desde 1979, até pela questão sanitária, é o uso de ovo pasteurizado). "É um molho rosé com temperos especiais do X-Tudo, são o nosso segredinho, que faz as pessoas viciarem", brinca. Isso porque 85% dos clientes, mesmo com outras opções, escolhem exatamente esse molho para acompanhar os sanduíches e a produção tem que ser quase diária.

Hoje estão disponíveis mais três sabores de molhos: ervas, especial picante e alho.













O horário de funcionamento acaba sendo um grande diferencial, já que poucos lugares servem comida de madrugada em BH. A partir de quarta-feira, com os jogos de futebol, a lanchonete tem movimento depois da meia-noite. No fim de semana, então, fica sempre cheia. "Aqui é uma referência de lugar que vai estar aberto e você sabe que vai comer bem."

Serviço

X-Tudo







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Avenida do Contorno, 6.283. Savassi

Delivery: (31) 99648-4536

Atendimento ao cliente: (31) 99767-6400

Segunda e terça, das 18h às 3h

De quarta a domingo, das 18h às 5h





