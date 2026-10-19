Assine
overlay
Início Degusta
ÚLTIMOS DIAS

BH: depois de dez anos, restaurante japonês anuncia que vai fechar

Clientes do restaurante Marukame têm até o dia 24 deste mês para se despedir da casa no Bairro Gutierrez

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
19/10/2026 15:05

compartilhe

×
Restaurante Marukame funciona somente até o próximo sábado (24/10),
Restaurante Marukame funciona somente até o próximo sábado (24/10), crédito: Reprodução Instagram

Neste ano, o restaurante Marukame, no Biarro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, celebrou uma década de história e, há poucos dias, também anunciou o fim dessa trajetória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A casa informou, por meio de um comunicado via Instagram, que vai fechar as portas depois do próximo sábado, 24 de outubro – a última chance de os clientes se despedirem dos pratos japoneses servidos ao longo dessa década.





"Ao longo desses dez anos, tivemos o privilégio de fazer parte de tantos momentos: encontros entre amigos, celebrações em família, conquistas, comemorações e ocasiões que ganharam um sabor especial ao redor da nossa mesa. Mais do que servir pratos, compartilhamos experiências, criamos memórias e construímos laços que levaremos conosco", disse o restaurante, em nota.

Na publicação, o restaurante não detalha a razão do encerramento e também não indica se vai reabrir no futuro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

japones restaurante

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay