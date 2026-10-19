BH: depois de dez anos, restaurante japonês anuncia que vai fechar
Clientes do restaurante Marukame têm até o dia 24 deste mês para se despedir da casa no Bairro Gutierrez
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Neste ano, o restaurante Marukame, no Biarro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, celebrou uma década de história e, há poucos dias, também anunciou o fim dessa trajetória.
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A casa informou, por meio de um comunicado via Instagram, que vai fechar as portas depois do próximo sábado, 24 de outubro – a última chance de os clientes se despedirem dos pratos japoneses servidos ao longo dessa década.
"Ao longo desses dez anos, tivemos o privilégio de fazer parte de tantos momentos: encontros entre amigos, celebrações em família, conquistas, comemorações e ocasiões que ganharam um sabor especial ao redor da nossa mesa. Mais do que servir pratos, compartilhamos experiências, criamos memórias e construímos laços que levaremos conosco", disse o restaurante, em nota.
Na publicação, o restaurante não detalha a razão do encerramento e também não indica se vai reabrir no futuro.
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