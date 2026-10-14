IDE Technologies e WEB Bonaire firmam parceria plurianual para apoiar a expansão da infraestrutura hídrica de Bonaire

A IDE Technologies, fornecedora líder global de soluções de dessalinização e tratamento de água, anunciou hoje um acordo-quadro plurianual com a WEB Bonaire para apoiar o desenvolvimento e a expansão da infraestrutura hídrica de Bonaire. As organizações reuniram-se para celebrar essa parceria estratégica em 12 de outubro, na Estação de Água Hato da WEB, com a presença da equipe do projeto e de membros do Conselho de Administração.

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O acordo-quadro plurianual representa o próximo passo no relacionamento existente entre a IDE e a WEB Bonaire, evoluindo de projetos individuais de dessalinização para uma parceria mais ampla e de longo prazo que abrange o desenvolvimento, a engenharia e a implementação de futuras infraestruturas hídricas. A iniciativa visa ajudar a WEB Bonaire a alcançar suas metas para 2030, incluindo o aumento da capacidade de dessalinização, a expansão da capacidade de pós-tratamento e a criação de nova infraestrutura de suporte.

"Expandir nossa parceria com a WEB Bonaire significa que nossas equipes trabalharão lado a lado com o objetivo comum de ampliar a infraestrutura de dessalinização e tratamento de água da ilha", afirmou Amit Meninger, Vice-Presidente de Microeletrônica da IDE Technologies. "À medida que Bonaire continua a crescer e se desenvolver, devemos garantir que suas soluções de tratamento de água e tecnologia evoluam em paralelo, assegurando a disponibilidade contínua de água segura e de alta qualidade para a comunidade local."

O acordo-quadro estabelece as bases para uma cooperação contínua entre a IDE e a WEB Bonaire por um período inicial de até cinco anos, com projetos previstos no planejamento de longo prazo da WEB Bonaire, tais como:

Novas unidades de dessalinização para ampliar a instalação existente, visando aumentar a produção diária e a capacidade dos skids.

Nova infraestrutura de captação e descarga com capacidade de 55.000 m3/dia.

Duas novas unidades de pós-tratamento, cada uma com capacidade de 6.000 metros cúbicos por dia, proporcionando um acréscimo de 12.000 metros cúbicos diários à capacidade de pós-tratamento.

Outros projetos de infraestrutura de apoio, como tubulações, para atender ao crescimento atual e futuro da ilha.

A execução dos projetos individuais ocorrerá em conformidade com o planejamento de longo prazo da WEB Bonaire, seus processos internos de aprovação e as exigências regulatórias aplicáveis.

A segurança hídrica é fundamental para o futuro de Bonaire. Este acordo-quadro estabelece uma base para a cooperação contínua com a IDE, à medida que a WEB Bonaire fortalece sua infraestrutura hídrica, apoia o crescimento da ilha e ajuda a garantir o fornecimento confiável de água potável de alta qualidade.

Para saber mais sobre a IDE, seus projetos de infraestrutura hídrica em larga escala e soluções de tecnologia hídrica, acesse ide-tech.com.

Sobre a IDE Technologies

A IDE Technologies é líder global em soluções de tratamento de água e dessalinização, especializada no projeto, engenharia, construção e operação de plantas avançadas para clientes dos setores municipal, industrial e comercial em todo o mundo. Com décadas de experiência e um histórico que inclui algumas das maiores e mais avançadas instalações de dessalinização do mundo, a IDE entrega soluções confiáveis, eficientes e sustentáveis ??que enfrentam desafios hídricos complexos em diversas regiões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013913067/pt/

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LeeAnn Coviello

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