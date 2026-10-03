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Allan Kardec: 222 anos do nascimento do codificador do espiritismo
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Rivail começou a se interessar pelos fenômenos de comunicação com os espíritos na década de 1850, quando manifestações mediúnicas despertavam curiosidade em diferentes países europeus. Ao decidir publicar suas pesquisas, optou pelo pseudônimo Allan Kardec porque seu nome já era conhecido no meio científico e poderia gerar confusão com seus trabalhos anteriores. Segundo a tradição espírita, o nome teria sido revelado por um espírito como aquele que Rivail teria usado em uma existência passada ent Foto: Divulgação/Sociedade Espírita
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Em 18 de abril de 1857, Kardec publicou em Paris “O Livro dos Espíritos”, considerado a obra fundamental da codificação espírita. O texto foi estruturado no formato de perguntas e respostas e abordou temas como a existência e a natureza dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação, as leis morais e a relação entre o mundo espiritual e o material. A primeira edição tinha 501 perguntas; uma versão revista e ampliada, publicada em 1860, chegou a 1.019 questões. Foto: Domínio Público
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A partir dessa publicação, Kardec desenvolveu um conjunto de obras que passou a ser conhecido como Codificação Espírita. Entre os títulos estão “O Livro dos Médiuns”, lançado em 1861, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de 1864, “O Céu e o Inferno”, de 1865, e “A Gênese”, de 1868. As obras procuram organizar os princípios filosóficos, religiosos e morais atribuídos aos ensinamentos dos espíritos. A doutrina sustenta, entre outros pontos, a existência de espíritos, a reencarnação e a possibilida Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
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Kardec também criou instrumentos para acompanhar e divulgar o desenvolvimento do movimento. Em janeiro de 1858, fundou a “Revista Espírita”, publicação dedicada ao estudo e à discussão de fenômenos, conceitos e relatos relacionados ao espiritismo. No mesmo ano, em abril, participou da criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A revista continuou sob sua direção até 1869 e se tornou um importante registro do período de formação e expansão da doutrina. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
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O trabalho de Kardec não se limitou à elaboração de livros: ele também procurou estabelecer critérios para a análise das comunicações mediúnicas. A própria proposta apresentada em suas obras buscava diferenciar o estudo dos fenômenos da simples aceitação de relatos, enquanto seus seguidores passaram a identificar o espiritismo como uma doutrina que reúne elementos filosóficos, científicos e religiosos. Na foto, cena do filme brasileiro "Kardec: A História por Trás do Nome", de 2019. Foto: Divulgação/Netflix
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Embora tenha surgido na França, o espiritismo encontrou no Brasil um ambiente especialmente favorável para sua expansão. Os dados do Censo 2022 do IBGE mostram que 1,8% dos brasileiros de 10 anos ou mais se declararam espíritas, percentual equivalente a milhões de pessoas. Em 2010, eram 3,8 milhões, ou 2,0% dessa população, segundo o instituto. A presença brasileira também se tornou internacionalmente associada à doutrina, que atualmente tem no país sua maior concentração de adeptos. Foto: Fran6fran6/Wikimedia Commons
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Allan Kardec morreu em Paris em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Seu corpo está enterrado no cemitério cemitério Père-Lachais, em Paris. Ele deixou uma obra que continuaria a ser publicada e estudada por seus seguidores. Sua produção permanece como referência central para os grupos que seguem a tradição espírita, enquanto o Brasil se consolidou como o principal polo mundial do movimento. Mais de um século e meio depois da publicação de "O Livro dos Espíritos", o nome de Kardec continua diretame Foto: IlPasseggero/Wikimedia Commons
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