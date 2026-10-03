Allan Kardec: 222 anos do nascimento do codificador do espiritismo

Allan Kardec morreu em Paris em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Seu corpo está enterrado no cemitério cemitério Père-Lachais, em Paris. Ele deixou uma obra que continuaria a ser publicada e estudada por seus seguidores. Sua produção permanece como referência central para os grupos que seguem a tradição espírita, enquanto o Brasil se consolidou como o principal polo mundial do movimento. Mais de um século e meio depois da publicação de "O Livro dos Espíritos", o nome de Kardec continua diretame Foto: IlPasseggero/Wikimedia Commons