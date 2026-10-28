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Mega-Sena 3077: aposta simples leva prêmio de R$ 324,8 milhões

Aposta simples feita pela internet em Rondonópolis (MT) acertou sozinha as seis dezenas; nove jogos de Minas Gerais levaram R$ 32,1 mil cada na quina

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Repórter
28/10/2026 22:24

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Mega-Sena: prepare-se para a semana com 5 sorteios consecutivos
Apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas em casas lotéricas ou on-line, até as 20h de cada sorteio crédito: Divulgação/CAIXA

Uma única aposta registrada em Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3077, sorteadas na noite desta quarta-feira (28/10), e faturou sozinha o prêmio de R$ 324.898.791,61.

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O jogo vencedor foi uma aposta simples, com seis números, feita pela internet, por meio dos canais digitais da Caixa. As dezenas sorteadas foram: 18 – 14 – 40 – 31 – 35 – 02.


Na trave


Entre os 106 ganhadores da quina da Mega-Sena 3077, nove apostas são de Minas Gerais. As apostas mineiras que acertaram a quina são de Belo Horizonte, Boa Esperança, Contagem, Itabira, Itaobim, Itaúna, Juiz de Fora, Nova Lima e Pedra Azul. Cada apostador vai levar R$ 32.185,33.


Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.


Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.


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