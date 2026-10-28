Mega-Sena 3077 e outras loterias: confira os números sorteados (28/10)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (28/10), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3077, Lotofácil 3816, Quina 7154,, Lotomania 2993, Dupla Sena 3026, Super Sete 916 e Dia de Sorte 1334.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quarta-feira (28/10)

Mega-Sena 3077 – R$ 320 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 18 - 14 - 40 - 31 - 35 - 02

Premiação

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 324.898.791,61 5 acertos: 116 apostas ganhadoras, R$ 32.185,33 4 acertos: 7.598 apostas ganhadoras, R$ 701,97 Próximo sorteio: R$ 2,5 milhões (29/10)

Lotofácil 3816 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 06 - 14 - 24 - 18 - 01 - 08 - 17 - 04 - 25 - 22 - 02 - 13 - 16 - 20 - 03

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 146 apostas ganhadoras, R$ 2.243,02

13 acertos: 7057 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 86189 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 439891 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (29/10)

Quina 7154 – R$ 2,7 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 08 - 06 - 45 - 44 - 41

Uma aposta de bolão feita em Nova Granada (SP), com 12 cotas, acertou cinco dezenas e levou R$ 2.645.625,00

Premiação

5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 2.645.625,01 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 6.603,36 3 acertos: 2.547 apostas ganhadoras, R$ 108,64 2 acertos: 62.775 apostas ganhadoras, R$ 4,40 Próximo sorteio: R$ 7,2 milhões (29/10)

Lotomania 2993 – R$ 1 milhão

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 72 - 46 - 40 - 71 - 15 - 76 - 00 - 26 - 16 - 21 - 93 - 96 - 82 - 98 - 04 - 86 - 53 - 87 - 60 - 09

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 158.291,45

18 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.997,94

17 acertos: 349 apostas ganhadoras, R$ 283,47

16 acertos: 2120 apostas ganhadoras, R$ 46,66

15 acertos: 8975 apostas ganhadoras, R$ 11,02

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1,5 milhão (30/10)

Dupla Sena 3026 – R$ 9,8 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 42 - 49 - 31 - 22 - 05 - 30

2º sorteio: 49 - 43 - 39 - 35 - 38 - 47

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 10.359,03

4 acertos: 745 apostas ganhadoras R$ 127,12

3 acertos: 14.705 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 20 apostas ganhadoras R$ 3.729,25

4 acertos: 834 apostas ganhadoras R$ 113,56

3 acertos: 14.320 apostas ganhadoras R$ 3,30

Próximo sorteio: R$ 10,3 milhões (30/10)













Super Sete 916 – R$ 12,6 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 0

Coluna 2: 8

Coluna 3: 9

Coluna 4: 0

Coluna 5: 2

Coluna 6: 5

Coluna 7: 1

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 58.953,33

5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 1.276,04

4 acertos: 1.020 apostas ganhadoras, R$ 82,56

3 acertos: 10.312 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 12,8 milhões (30/10)

Dia de Sorte 1334 – R$ 800 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 04 - 25 - 02 - 09 - 08 - 06 - 22

Mês da Sorte: 10 - Outubro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 2.004,60

5 acertos: 1.159 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 13.568 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Outubro

57.139 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 900 mil (30/10)





Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



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