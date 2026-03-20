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Bolão on-line da Lotofácil é seguro? Veja como funciona e os cuidados

Apostar em grupo pela internet pode aumentar as chances, mas exige atenção; saiba como participar de bolões oficiais da Caixa e evitar cair em golpes

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
20/03/2026 14:24

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Bolão on-line da Lotofácil é seguro? Veja como funciona e os cuidados
Preencher um bilhete da Lotofácil para um bolão pode aumentar as chances de ganhar e deve ser feito em canais oficiais crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Apostar em grupo na Lotofácil pela internet pode aumentar as chances de ganhar e é uma prática segura, desde que feita pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Essa modalidade, conhecida como bolão, permite que vários apostadores dividam o custo de jogos com mais números, o que eleva a probabilidade de acerto, compartilhando também o prêmio.

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A Caixa oferece duas formas principais para participar de um bolão oficial, sendo a primeira diretamente nas casas lotéricas, onde o apostador pode montar seu próprio grupo ou comprar cotas de bolões organizados pela própria agência. Ao fim, cada participante recebe um comprovante individual com sua cota, que garante o recebimento do prêmio em caso de vitória.

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A segunda maneira é através do portal Loterias On-line Caixa ou do aplicativo Loterias Caixa, onde o apostador pode selecionar a opção de bolão e adquirir cotas de apostas pré-definidas. O sistema gera um comprovante digital para cada participante, que funciona como a garantia para o resgate de eventuais prêmios.

O bolão oficial da Lotofácil tem preço mínimo de R$ 14, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 4,50. O número de cotas permitidas varia conforme a quantidade de números jogados, e é permitido realizar até dez jogos no recibo para bolões com 15 a 19 números e até quatro apostas por bolão para bolões com 20 números. Como os valores e regras podem ser alterados, é sempre recomendável consultar as informações no site oficial das Loterias CAIXA.

Principais cuidados ao apostar em grupo

Para evitar fraudes e garantir a segurança da aposta, siga algumas recomendações:

  • Use apenas canais oficiais: realize suas apostas somente no portal Loterias Online Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas. Essas são as únicas formas que garantem o pagamento do prêmio.

  • Desconfie de ofertas externas: propostas de bolões via WhatsApp, e-mail ou redes sociais geralmente são golpes. Eles podem cobrar taxas abusivas ou, em caso de prêmio, não realizar o repasse do valor.

  • Exija o comprovante da cota: seja na lotérica ou online, você precisa ter o recibo individual da sua cota, sua única garantia legal de participação e direito ao prêmio. Sem ele, não é possível resgatar o valor.

  • Verifique os detalhes da aposta: antes de finalizar a compra da sua cota, confira se o número de participantes, os números jogados e o valor pago estão corretos no seu comprovante. Lembre-se que as casas lotéricas podem cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota nos bolões organizados por elas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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