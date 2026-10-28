Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult reúne 31 equipes

A 11ª edição do Festival Nacional de T-Bol – Taça Yakult vai receber 31 equipes de beisebol infantil nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. A competição, que serve como iniciação para as crianças no beisebol, tem como principal objetivo estimular o gosto pelo esporte e é considerada o primeiro passo para a formação de grandes jogadores no Brasil.

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Neste ano, cerca de 450 meninos e meninas de 5 a 8 anos de idade, que praticam beisebol em seus clubes, estarão no Centro de Treinamento/Academia de Beisebol CBBS/Yakult, em Ibiúna, para esse tradicional torneio. De acordo com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) — organizadora do evento —, o Festival T-Bol vem tendo um número expressivo de times nos últimos anos, o que indica que o beisebol também tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil.

Até 2024, o torneio tinha cerca de 24 times e o número médio era de 16 equipes em cada competição. A partir de 2025, alguns clubes chegaram a inscrever três equipes no Festival Nacional T-Bol. “É com muita alegria que estamos recebendo, pela primeira vez, as equipes de São José dos Campos e Naviraí, que chegam do interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, respectivamente. Temos também uma equipe só de meninas, que é o Nippon Blue Jays Soft”, comemora o responsável pelo Departamento Técnico da CBBS, Ricardo Iguchi.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, lembra da importância de estimular a prática de esporte desde a infância para ajudar a formar adultos com responsabilidade, disciplina e senso de coletividade. “O T-Bol é um grande estímulo para que mais crianças se interessem pelo beisebol e tem mostrado, pelo aumento no número de participantes, que vem cumprindo seu objetivo”, acrescenta.

No fim de semana do torneio, o CT/Academia de Beisebol CBBS/Yakult fica lotado porque, além dos times e dirigentes, as famílias das crianças costumam ir em grande número para a competição. “Temos muito orgulho de abrir as portas do CT/Academia para essa importante iniciativa e de receber tantos atletas e suas famílias em um dia que reúne pessoas que admiram o beisebol”, acentua o presidente da Yakult.

Desde cedo



O T-Bol é importante para que as crianças que praticam beisebol em seus clubes possam se divertir e aprender a gostar ainda mais do esporte. Segundo Ricardo Iguchi, o torneio também ajuda os jogadores a entenderem melhor as regras do beisebol e aprenderem que o objetivo de um esporte não é ganhar, mas jogar. “Temos vários atletas brasileiros atuando no exterior que começaram jogando T-Bol e se profissionalizaram”, relata.

O Festival também tem como foco ajudar as crianças a desenvolverem a coordenação motora e a técnica de swing (tentativa de rebater corretamente). “Como o foco é incentivar a prática do beisebol, todos os participantes ganham medalhas e não há títulos ou premiações. Só queremos que as crianças se divirtam”, reforça o dirigente da CBBS.

Neste ano, os times são Nippon Blue Jays A, Nippon Blue Jays B, Nippon Blue Jays Soft (meninas), Anhanguera A, Anhanguera B, Cooper Clube A, Cooper Clube B, Gecebs, Gigante, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Atibaia, Indaiatuba, Tozan A, Tozan B, Naviraí, Guararapes, Londrina A, Londrina B, Maringá A, Maringá B, Nikkei Curitiba A, Nikkei Curitiba B, Pinheiros A, Pinheiros B, Bastos, Marília A, Marília B, Tupã, Presidente Prudente e Ibiúna.

Os times representam as regiões do ABC paulista, capital de São Paulo, Centro-Oeste, Noroeste, Sorocabana, Sudoeste e região central do Estado de São Paulo, além de Norte e Sul do Paraná e Mato Grosso do Sul. “Dessas 31 equipes, as mais bem preparadas são Bastos, Londrina A, Nikkei Curitiba A e Tozan A”, pontua o dirigente.

Os times serão divididos em cinco grupos de cinco equipes e um grupo de seis equipes, e jogarão dentro dos grupos, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. A cerimônia de abertura será às 8h do sábado (31/10), com jogos em seguida. No domingo (1º/11), as competições também começarão às 8h e, no final, haverá cerimônia de encerramento com entrega de medalhas e brindes da Yakult. A entrada é gratuita.

O jogo



No T-Bol, em vez de o pitcher arremessar a bola (como no beisebol), usa-se o ‘T’ que fica em cima da base. O rebatedor bate a bola que está no ‘T’ e corre para a primeira base, enquanto a defesa tenta eliminar o rebatedor. Se o rebatedor alcançar a primeira base, vira corredor que, depois, tenta alcançar a segunda base, a terceira base e o home. Assim que o corredor completar uma volta, faz o ponto.

A defesa tenta eliminar o corredor e, assim que conseguir três eliminações (ou, se o ataque fizer 5 pontos), encerra o inning, trocando ataque e defesa. O inning termina com 3 outs ou 5 pontos. Todo o lance é interrompido quando a defesa devolver a bola para o técnico. O restante do jogo é igual às regras do beisebol.

Serviço:



Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult

Local: Rodovia Bunjiro Nakao, km 58,5 – Ibiúna (SP)

Datas e horários: 31 de outubro e 1º de novembro, a partir das 8h

Entrada gratuita

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