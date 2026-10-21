Próximo Passo, Próximo Horizonte | Conferência de Parcerias Mundiais do Grupo SHACMAN e GlobeFest em Xi'an

XI'AN, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 15 de outubro de 2026, a Conferência de Parcerias Mundiais do Grupo SHACMAN e o GlobeFest ocorreram no Centro Internacional de Convenções e Exposições de Xi'an com o tema "Próximo Passo, Próximo Horizonte". Os eventos contaram com a presença de Ren Guo, Secretário do Comitê do Partido da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da Província de Shaanxi, e de Liu Yi, Presidente do Shaanxi Automobile Holding Group. Mais de 1.800 concessionárias, clientes importantes, parceiros da cadeia do setor e representantes da mídia de quase 100 países e regiões se reuniram em Xi'an para explorar novas oportunidades de desenvolvimento nos mercados globais.

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A Conferência a Todo Vapor

Em seu discurso de abertura, Liu Yi observou que as vendas internacionais de veículos da SHACMAN aumentaram significativamente em relação ao ano anterior nos três primeiros trimestres de 2026, enquanto os negócios internacionais foram responsáveis por um uma parcela cada vez maior dos negócios em geral. Para se alinhar à reconfiguração do cenário competitivo do setor global de veículos comerciais, a SHACMAN definiu três prioridades estratégicas: internacionalização como impulsionadora do crescimento, liderança em novas energias e localização mais profunda. A empresa também anunciou suas metas para 2030 nos mercados internacionais.

Discurso do Presidente

Para implementar essas prioridades, Tian Chao, Gerente Geral da Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd., apresentou um relatório sobre as operações no mercado internacional. Ele detalhou cinco estratégias de negócios voltadas a produtos, mercados, financiamento, serviços e canais de distribuição, enfatizando o desenvolvimento sustentado do mercado com parceiros globais para fortalecer a competitividade.

A marca SHACMAN PowerCore foi lançada oficialmente durante a conferência. Desenvolvida em conjunto pela SHACMAN, Weichai Power, Cummins, FAST e HanDe Axle, a marca se baseia na qualidade comprovada do "Golden Powertrain", transformando-o em um núcleo integrado que abrange tecnologias a diesel, a gás natural, elétricas a bateria, híbridas e a hidrogênio. Ela transmite um compromisso de valor para clientes de todo o mundo: "Escolher a SHACMAN significa escolher produtos e serviços de nível mundial." A SHACMAN também apresentou sua solução "transport e" de ciclo de vida completo para o transporte de novas energias, abrangendo veículos, fornecimento de energia e serviços operacionais. Uma gama de novos produtos de energia, incluindo modelos híbridos e elétricos a bateria, foi exibida, com vários indicadores principais de desempenho em níveis líderes do setor.

Lançamento da Marca SHACMAN Power Core

Lançamento da Solução Transport e de Ciclo de Vida Completo

O GlobeFest contou com seis zonas de exposição regionais: Ásia-Pacífico, Oriente Médio, Américas, Rússia e Ásia Central, Europa e África, cada uma delas sediando um evento "Moment" exclusivo. No Europe Moment, os modelos X6000 e X6000 e para o mercado europeu foram apresentados juntos, tendo obtido a Homologação de Veículo Completo (WVTA) da UE, com a TÜV Rheinland apresentando as placas de certificação no local. No Africa Moment, foi assinado um acordo de aliança de serviços regionais e entregue um pedido histórico de exportações para a África.

Lançamento do Modelo com Certificação WVTA

160 Mil Veículos Entregues na África

A SHACMAN já exportou produtos para mais de 160 países e regiões, totalizando mais de 450 mil veículos.

Por meio de planejamento estratégico, desenvolvimento conjunto de seu ecossistema de negócios, cooperação regional e expansão de rede de serviços, a SHACMAN reúne parceiros globais para aprofundar operações locais em mercados internacionais.

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Contato com a Mídia: Gao Mohan gaomohan@shacman.com www.shacman.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9850179)