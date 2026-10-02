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Florestas sob pressão: mundo perdeu 4,3 milhões de hectares de matas tropicais primárias em 2025
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A perda dessas florestas diminuiu 36% em relação a 2024, quando atingiu um recorde. Mesmo assim, ficou 46% acima do registrado uma década antes. Em 2025, o ritmo de desaparecimento equivaleu a mais de 11 campos de futebol por minuto. Foto: El?bieta Michta/Pixabay
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As florestas primárias são matas maduras, especialmente importantes para a biodiversidade e o armazenamento de carbono. Nos trópicos úmidos, também ajudam a regular o clima e a água. Sua perda compromete recursos dos quais muitas comunidades dependem. Foto: Radio Okapi wikimedia commons
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No Brasil, a perda de florestas tropicais primárias caiu 42% em 2025, contribuindo para a melhora global. Ainda assim, o país registrou a maior área perdida nessa categoria. Segundo o WRI, políticas ambientais e fiscalização mais fortes favoreceram a redução. Foto: depositphotos.com / Pi4en6ko
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A Bolívia registrou a segunda maior perda de florestas tropicais primárias em 2025, seguida pela República Democrática do Congo. Incêndios e expansão agropecuária pressionaram as matas bolivianas. No país africano, cultivos de pequena escala e a demanda por lenha tiveram destaque. Foto: Magnific/wirestock
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A expansão agrícola foi a principal causa de perda de cobertura arbórea nos trópicos. As pressões incluem tanto a produção comercial quanto cultivos para subsistência. Pecuária, soja e óleo de palma estão entre as atividades associadas à conversão de florestas. Foto: Imagem de Dominik por Pixabay
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Os incêndios responderam por 42% da perda mundial de cobertura arbórea em 2025, considerando também regiões temperadas e frias. Calor e seca intensificam essa ameaça. Esse indicador inclui perdas temporárias e não deve ser confundido com desmatamento permanente. Foto:
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A melhora de 2025 mostra que reduzir as perdas é possível, mas exige continuidade. Fiscalização, prevenção de incêndios e produção sem novas derrubadas são essenciais. Preservar florestas protege espécies, ajuda a sustentar as chuvas e favorece o equilíbrio climático. Foto: Robert Linsdell wikimedia commons
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