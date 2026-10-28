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Louro atrás da porta de entrada: o que está por trás desse costume popular e por que a promessa que acompanha a folha seca não tem comprovação científica

O truque simples promete afastar energias ruins e renovar o ambiente; saiba como a tradição popular usa a planta para atrair boas vibrações

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
28/10/2026 13:32

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Louro atrás da porta de entrada: o que está por trás desse costume popular e por que a promessa que acompanha a folha seca não tem comprovação científica
A tradição de colocar folhas de louro atrás da porta para atrair prosperidade e proteção é explorada na matéria crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

O uso do louro ultrapassa as receitas culinárias tradicionais. Crenças populares e correntes como o feng shui recomendam colocar uma folha seca da planta atrás da porta de entrada da casa. A prática visa atrair prosperidade e proteção, além de aproveitar o aroma natural para conservar um ambiente agradável sem recorrer a aerossóis, aromatizadores ou produtos artificiais.

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A escolha do espaço traseiro da porta ocorre por ser uma área discreta. Nesse local, a folha permanece por dias sem sofrer danos e sem atrapalhar a passagem. Por estar seca, a planta conserva frações de seus atributos aromáticos e libera um perfume suave, embora essa intensidade não seja suficiente para perfumar a totalidade do cômodo.

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Simbolismo e aplicação correta

Tradições populares associam o vegetal a símbolos de boa sorte, proteção e prosperidade. Por essas razões, muitas pessoas posicionam a erva perto dos acessos da residência, mesmo sem respaldo científico para a eficácia das energias prometidas.

Para aplicar o método caseiro, é necessário escolher uma folha de louro totalmente desidratada e em bom estado. O item pode ser apoiado em um ponto protegido contra quebras ou amarrado diretamente no local selecionado, permanecendo ali enquanto preservar a sua essência.

A troca deve ocorrer assim que o vegetal perder o odor característico ou se apresentar excessivamente frágil. Evitar o contato com a umidade é fundamental, visto que ela acelera a deterioração da estrutura vegetal.

Aromatização e controle de insetos

O alcance aromático fornecido pela folha seca é restrito e localizado. Para quem deseja manter o imóvel com odor agradável de forma ampla, a indicação envolve ventilar os cômodos e diminuir as fontes de mau cheiro, reservando os aromatizadores para situações extremas.

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Algumas pessoas também recorrem ao truque caseiro para afastar insetos domésticos, já que a planta contém compostos perfumados com propriedades repelentes em determinados cenários. Contudo, a presença da folha atrás da porta não substitui os produtos específicos para eliminar pragas e não resolve uma invasão animal no imóvel.

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