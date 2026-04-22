Queimar folha de louro: o segredo para atrair bem-estar
Entenda como a prática, ligada a crenças populares e à aromaterapia, pode renovar as energias do ambiente e trazer mais tranquilidade para a rotina
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De repente, as redes sociais foram tomadas por um ritual simples e perfumado: queimar folhas de louro. A prática, que mistura tradição antiga com a busca moderna por bem-estar, promete desde purificar o ambiente até aliviar o estresse. Mas o que está por trás dessa tendência? A resposta envolve história, crenças populares e até um toque de ciência.
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Símbolo de vitória e proteção
O louro não é uma folha qualquer. Desde a Grécia e a Roma Antiga, a planta é associada à vitória, sabedoria e proteção. Coroas de louro eram entregues a heróis, poetas e atletas como símbolo de honra. Essa carga simbólica atravessou os séculos, e a folha passou a ser vista em muitas culturas como um amuleto contra energias negativas e um imã para a prosperidade.
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Aromaterapia e os benefícios para a mente
Para além do misticismo, a queima da folha de louro encontra respaldo nos princípios da aromaterapia. Ao ser aquecida, a folha libera compostos voláteis no ar, como o cineol, o eugenol e o linalol. Essas substâncias são conhecidas por suas propriedades relaxantes e calmantes, que podem ajudar a reduzir a ansiedade e a promover uma sensação de clareza mental. O aroma herbal e levemente adocicado cria uma atmosfera acolhedora, ideal para meditação ou para simplesmente desacelerar após um dia agitado.
Como fazer o ritual com segurança
Realizar a prática é simples, mas exige atenção para evitar acidentes. Siga os passos:
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Escolha um local seguro e bem ventilado, longe de materiais inflamáveis como cortinas e papéis.
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Use folhas de louro secas, pois elas queimam com mais facilidade.
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Coloque uma ou duas folhas em um recipiente de metal, cerâmica ou barro resistente ao calor.
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Com um fósforo ou isqueiro, acenda a ponta da folha e espere que ela comece a queimar lentamente, liberando a fumaça.
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Nunca deixe a folha queimando sem supervisão. Certifique-se de que ela apagou completamente antes de descartar as cinzas.
Efeitos sutis e cuidados necessários
É importante entender que os benefícios da queima da folha de louro estão mais ligados à criação de um ambiente tranquilo e a um ritual de intenção do que a resultados mágicos e imediatos. Os efeitos são sutis e ajudam a compor um momento de autocuidado. Pessoas com asma, rinite ou outras condições respiratórias devem ter cautela, pois a fumaça pode irritar as vias aéreas. Nesses casos, a prática não é recomendada.
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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.