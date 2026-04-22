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Queimar folha de louro: o segredo para atrair bem-estar

Entenda como a prática, ligada a crenças populares e à aromaterapia, pode renovar as energias do ambiente e trazer mais tranquilidade para a rotina

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
22/04/2026 17:08 - atualizado em 22/04/2026 17:09

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Queimar folha de louro: o segredo para atrair bem-estar
Muito além da culinária, as folhas de louro se destacam em rituais de bem-estar e aromaterapia para a mente crédito: Aflo Images

De repente, as redes sociais foram tomadas por um ritual simples e perfumado: queimar folhas de louro. A prática, que mistura tradição antiga com a busca moderna por bem-estar, promete desde purificar o ambiente até aliviar o estresse. Mas o que está por trás dessa tendência? A resposta envolve história, crenças populares e até um toque de ciência.

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Símbolo de vitória e proteção

O louro não é uma folha qualquer. Desde a Grécia e a Roma Antiga, a planta é associada à vitória, sabedoria e proteção. Coroas de louro eram entregues a heróis, poetas e atletas como símbolo de honra. Essa carga simbólica atravessou os séculos, e a folha passou a ser vista em muitas culturas como um amuleto contra energias negativas e um imã para a prosperidade.

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Aromaterapia e os benefícios para a mente

Para além do misticismo, a queima da folha de louro encontra respaldo nos princípios da aromaterapia. Ao ser aquecida, a folha libera compostos voláteis no ar, como o cineol, o eugenol e o linalol. Essas substâncias são conhecidas por suas propriedades relaxantes e calmantes, que podem ajudar a reduzir a ansiedade e a promover uma sensação de clareza mental. O aroma herbal e levemente adocicado cria uma atmosfera acolhedora, ideal para meditação ou para simplesmente desacelerar após um dia agitado.

Muitas folhas de louro secas em diferentes tons de verde e marrom sobrepostas.
Folhas de louro, um antigo símbolo de proteção e prosperidade, ganham destaque em rituais de bem-estar e relaxamento.Aflo Images

Como fazer o ritual com segurança

Realizar a prática é simples, mas exige atenção para evitar acidentes. Siga os passos:

  1. Escolha um local seguro e bem ventilado, longe de materiais inflamáveis como cortinas e papéis.

  2. Use folhas de louro secas, pois elas queimam com mais facilidade.

  3. Coloque uma ou duas folhas em um recipiente de metal, cerâmica ou barro resistente ao calor.

  4. Com um fósforo ou isqueiro, acenda a ponta da folha e espere que ela comece a queimar lentamente, liberando a fumaça.

  5. Nunca deixe a folha queimando sem supervisão. Certifique-se de que ela apagou completamente antes de descartar as cinzas.

Efeitos sutis e cuidados necessários

É importante entender que os benefícios da queima da folha de louro estão mais ligados à criação de um ambiente tranquilo e a um ritual de intenção do que a resultados mágicos e imediatos. Os efeitos são sutis e ajudam a compor um momento de autocuidado. Pessoas com asma, rinite ou outras condições respiratórias devem ter cautela, pois a fumaça pode irritar as vias aéreas. Nesses casos, a prática não é recomendada.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.

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