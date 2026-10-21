Fobia social: entenda condição que afeta rotina e gera isolamento

O influenciador digital Felca retomou as publicações na internet nesta terça-feira (20/10). Em seu desabafo público, ele apresentou um laudo médico e abordou episódios de bullying e dependência de álcool. O criador de conteúdo trouxe à tona os impactos da fobia social na vida cotidiana — uma condição psiquiátrica que compromete severamente a rotina de jovens adultos no Brasil e pode provocar isolamento extremo.

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O que é fobia social

Fobia social, ou transtorno de ansiedade social, é uma condição de saúde mental caracterizada pelo medo persistente e desproporcional de interações cotidianas. O indivíduo teme sofrer julgamento, humilhação ou rejeição em situações públicas, o que compromete o trabalho e a convivência.

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Diferente da timidez comum, que representa um traço de personalidade passageiro, o transtorno paralisa o indivíduo diante de atividades rotineiras. Tarefas simples, como participar de reuniões presenciais, responder mensagens em aplicativos, almoçar em locais públicos ou atender chamadas telefônicas, desencadeiam crises de pânico e um sofrimento psicológico constante.

A pressão constante por desempenho e a exposição contínua no ambiente virtual agravam o quadro em jovens adultos. Muitos indivíduos passam a evitar qualquer tipo de contato presencial, abandonam empregos, trancam cursos universitários e se distanciam de amigos e familiares para escapar do desconforto emocional, resultando em um confinamento involuntário dentro da própria casa.

Quais são os principais sintomas da fobia social

O transtorno se manifesta por meio de reações corporais involuntárias e alterações de conduta diante de interações humanas:

taquicardia, sudorese excessiva, tremores e falta de ar ao falar em público;

rubor facial imediato e sensação de travamento muscular diante de olhares alheios;

antecipação catastrófica de encontros, dias ou semanas antes de o evento acontecer;

tendência a recusar convites sociais e evitar tarefas que envolvam avaliação de terceiros;

preocupação obsessiva com a própria postura, tom de voz e imagem corporal;

uso de álcool ou outras substâncias como tentativa de relaxamento antes de eventos interpessoais.

Como funciona o tratamento do transtorno de ansiedade social

A superação do isolamento exige intervenções estruturadas para reduzir a reatividade do sistema nervoso. O cuidado clínico combina diferentes estratégias adaptadas ao nível de limitação que a ansiedade provoca na vida do paciente: