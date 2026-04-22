Transtorno de ansiedade: os sinais que vão além da preocupação do dia a dia e ajudam a distinguir o quadro clínico

O transtorno de ansiedade é um conjunto de condições de saúde mental em que a preocupação e o medo deixam de ser passageiras e passam a ocupar um espaço central na rotina. Assim, em vez de aparecerem apenas diante de situações específicas, como uma prova ou uma entrevista de emprego, esses estados de alerta se tornam intensos, frequentes e difíceis de controlar. A pessoa pode até reconhecer que o medo é exagerado, mas ainda assim sente grande dificuldade para relaxar.

Em termos científicos, fala-se em transtornos de ansiedade quando os sintomas são persistentes por semanas ou meses, causam sofrimento e atrapalham atividades básicas, como estudar, trabalhar, dormir ou se relacionar. Estudos recentes em saúde mental indicam que essas condições estão entre os problemas psicológicos mais comuns no mundo. Ademais, afeta adultos, adolescentes e até crianças, com impacto em produtividade, qualidade de vida e saúde física.

No dia a dia, esse quadro pode se manifestar de maneiras variadas – depositphotos.com / AndrewLozovyi



O que é transtorno de ansiedade e como ele se manifesta?

A palavra-chave transtorno de ansiedade se refere a um grupo de diagnósticos, não a um único problema. Entre eles estão o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social (ansiedade social), as fobias específicas, o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade de separação, entre outros. Em todos, o elemento comum é um estado de preocupação antecipatória, medo de algo ruim acontecer ou sensação de perigo constante, mesmo quando não há ameaça concreta.

No dia a dia, esse quadro pode se manifestar de maneiras variadas. Assim, alguns sinais físicos frequentes são:

taquicardia, sensação de coração acelerado ou batendo na garganta;

tensão muscular, dores no pescoço, ombros ou mandíbula;

suor excessivo, tremores e sensação de falta de ar;

distúrbios do sono, como dificuldade para adormecer ou acordar várias vezes à noite;

problemas gastrointestinais, como dor de estômago, náuseas ou diarreia.

Os sintomas emocionais também são marcantes. Entre eles, destacam-se preocupação constante, medo de perder o controle, irritabilidade, dificuldade de concentração e sensação de que algo ruim vai acontecer. Em muitas situações, a pessoa passa a evitar lugares, compromissos ou tarefas que possam gerar desconforto, o que reforça o ciclo de ansiedade.

Ansiedade normal ou transtorno de ansiedade: como diferenciar?

A ansiedade natural é uma resposta adaptativa do organismo. Afinal, é o que ajuda o corpo a se preparar para uma apresentação importante, por exemplo, aumentando foco, atenção e energia. Assim, essa forma de ansiedade costuma ser proporcional ao evento, tem início e fim claros e não impede a realização das tarefas. Por sua vez, o transtorno de ansiedade aparece quando essa reação se torna desproporcional, prolongada e limitante.

Alguns parâmetros que especialistas usam para distinguir a ansiedade cotidiana dos quadros clínicos envolvem:

Intensidade: o medo ou a preocupação são muito maiores do que a situação justificaria. Frequência: os sintomas aparecem com regularidade, em vários contextos, por semanas ou meses. Prejuízo funcional: há impacto na vida profissional, acadêmica, social ou familiar, com faltas, isolamento ou queda de desempenho. Dificuldade de controle: mesmo tentando se acalmar, a pessoa não consegue reduzir os pensamentos ansiosos.

Quando esses critérios estão presentes, a literatura científica recomenda avaliação com profissional de saúde mental para descartar outras condições e discutir estratégias de cuidado. Em especial, quando há histórico familiar, uso de substâncias ou outros problemas de saúde associados.

Transtorno de ansiedade é o mesmo que depressão, pânico ou TOC?

Ansiedade patológica costuma ser confundida com outros quadros, mas há diferenças importantes. Tanto o transtorno de ansiedade quanto a depressão podem cursar com cansaço, alterações de sono e dificuldade de concentração. No entanto, na depressão predominam humor deprimido, perda de interesse por atividades antes prazerosas e sensação de vazio. Na ansiedade, sobressaem o medo, a apreensão e a antecipação de ameaças futuras. Assim, estudos mostram que as duas condições podem coexistir, o que exige diagnóstico cuidadoso.

O transtorno de pânico é um tipo específico de transtorno de ansiedade. Caracteriza-se por crises súbitas de medo intenso, acompanhadas de sintomas físicos fortes, como falta de ar, dor no peito e sensação de desmaio. Ademais, muitas pessoas interpretam esses episódios como sinais de infarto ou morte iminente. Já o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) envolve obsessões pensamentos intrusivos, repetitivos e compulsões, que são comportamentos repetidos para aliviar o desconforto, como checar, lavar ou organizar. Portanto, embora a ansiedade esteja presente em todos esses quadros, a forma de manifestação e os critérios diagnósticos são distintos.

A ansiedade natural é uma resposta adaptativa do organismo. Afinal, é o que ajuda o corpo a se preparar para uma apresentação importante, por exemplo, aumentando foco, atenção e energia – depositphotos.com / AndrewLozovyi



Quais são as causas, fatores de risco e possibilidades de tratamento?

As causas dos transtornos de ansiedade são multifatoriais. Assim, pesquisas em saúde mental apontam para uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Entre os fatores de risco, costumam aparecer:

histórico familiar de transtornos de ansiedade ou depressão;

eventos estressantes ou traumáticos, como violência, perdas ou doenças graves;

ambientes marcados por alta exigência, críticas constantes ou insegurança;

uso abusivo de álcool, estimulantes ou outras drogas;

alterações hormonais e algumas condições médicas, como problemas de tireoide.

Na dimensão biológica, estudos de neuroimagem e genética sugerem alterações em sistemas de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e GABA, além de maior reatividade de estruturas cerebrais ligadas ao medo, como a amígdala. No campo psicológico, padrões de pensamento catastrófico, perfeccionismo rígido e dificuldade de lidar com incertezas podem favorecer a manutenção da ansiedade. Além disso, aspectos sociais, como desigualdade, violência urbana e instabilidade econômica, também têm sido relacionados ao aumento de casos nos últimos anos.

O diagnóstico é feito por profissionais de saúde, em geral psicólogos ou psiquiatras, com base em entrevistas clínicas, critérios estabelecidos em manuais diagnósticos e, quando necessário, exames para descartar causas médicas. Ademais, não há um exame de sangue ou de imagem específico para o transtorno de ansiedade; o que orienta é o conjunto de sintomas, sua duração e o impacto na rotina.

Quanto ao tratamento, as diretrizes mais atuais indicam a psicoterapia, especialmente as abordagens baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental, como uma das principais ferramentas. Essa modalidade trabalha a identificação de pensamentos distorcidos, o enfrentamento gradual de situações temidas e o desenvolvimento de estratégias de regulação emocional. Em muitos casos, são utilizados também medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, prescritos e monitorados por médicos, para reduzir sintomas e possibilitar maior participação nas intervenções psicológicas.

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Além disso, medidas de autocuidado como rotina de sono regular, atividade física, alimentação equilibrada e redução de substâncias estimulantes têm respaldo em pesquisas por contribuírem para a diminuição da sensibilidade ao estresse. Portanto, a combinação entre tratamento profissional e ajustes no estilo de vida tende a favorecer o manejo da ansiedade em longo prazo, permitindo que a pessoa retome gradualmente suas atividades e relações com menos impacto dos sintomas.