Planejamento orçamentário é essencial para 2027

Com a aproximação do fim do ano, síndicos e administradoras começam a preparar a previsão orçamentária dos condomínios para 2027. Mais do que definir o valor da taxa mensal, o planejamento é fundamental para antecipar reajustes de contratos, despesas com pessoal, manutenção de elevadores, segurança, consumo de água e energia, além de prever recursos para obras e imprevistos.

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O desafio ganha dimensão diante do peso da taxa condominial no orçamento das famílias brasileiras. Nesse cenário, a previsão orçamentária se torna uma ferramenta estratégica para equilibrar receitas e despesas, evitar cobranças extraordinárias e dar mais transparência à gestão. Um orçamento baseado apenas nos gastos do ano anterior, sem considerar reajustes contratuais, mudanças na estrutura do condomínio e o comportamento da arrecadação, pode resultar em déficits e comprometer serviços essenciais.

Segundo Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora, antecipar esses gastos é fundamental para evitar desequilíbrios financeiros e cobranças extraordinárias ao longo do ano. “A previsão orçamentária precisa refletir a realidade financeira do condomínio. Não basta repetir os números do ano anterior: é necessário considerar os reajustes dos contratos, os custos de pessoal, as manutenções programadas e a capacidade de arrecadação. Quanto mais preciso for esse planejamento, maior será a previsibilidade para síndicos e moradores”, afirma.

PONTO DE ATENÇÃO

Outro ponto de atenção é a inadimplência, que pode comprometer o fluxo de caixa e dificultar o cumprimento das obrigações. Para elaborar uma projeção realista, a recomendação é analisar o histórico de pagamentos, o saldo disponível e a receita efetivamente esperada. Uma alternativa adotada, por cada vez mais condomínios, conforme explica Costa, é a receita garantida, modelo em que o condomínio recebe a arrecadação prevista mesmo com atrasos de condôminos. “Nesse caso, a cobrança dos inadimplentes fica a cargo da garantidora. Quando a receita é garantida, a inadimplência deixa de ser uma incógnita no orçamento. O síndico passa a planejar com base no valor que efetivamente vai entrar no caixa”, detalha.

A preparação para 2027 também deve considerar os possíveis reflexos da Reforma Tributária sobre os preços dos serviços contratados. A orientação é verificar com os fornecedores os impactos aplicáveis a cada contrato, sem presumir que as mudanças terão o mesmo efeito em todas as despesas. O CEO da LLZ destaca que o orçamento deve ser construído com base em dados, e não em estimativas genéricas. Segundo ele, revisar contratos, acompanhar a arrecadação e identificar oportunidades de economia permite tomar decisões mais consistentes, sem comprometer a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos aos moradores.

Antes da assembleia de aprovação do orçamento, síndicos e administradores devem levantar as despesas dos últimos 12 meses, atualizar os contratos e seus reajustes, mapear manutenções e obras previstas, projetar a arrecadação e preparar cenários que demonstrem o impacto das despesas sobre a taxa condominial.

A transparência na apresentação dos números também é importante para que os moradores compreendam a composição dos custos e as razões de eventuais reajustes. O planejamento permite identificar prioridades, antecipar necessidades e reduzir o risco de despesas emergenciais que poderiam ser previstas com antecedência. A LLZ Garantidora disponibiliza um e-book gratuito sobre Previsão Orçamentária. Para obter mais conhecimento, os interessados podem acessar https://go.llzgarantidora.com.br/masterclass-previsao-orcamentaria.

SOBRE A LLZ

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Fundada em 2013, a LLZ Garantidora atua no mercado de receita garantida para condomínios, com o propósito de promover segurança e previsibilidade financeira para a gestão condominial. A empresa oferece soluções que contribuem para reduzir os impactos da inadimplência, assegurar o fluxo de caixa e criar condições para que síndicos e administradoras planejem melhorias e valorizem o patrimônio. Desde 2022, a LLZ tem o BTG Pactual como sócio e, por meio da BTG Seguros, oferece o Seguro Receita Condominial, conforme as condições contratuais. Com atuação em todo o Brasil, a empresa busca contribuir para uma gestão mais eficiente, relações mais harmoniosas e mais qualidade de vida nos condomínios. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.llzgarantidora.com.br