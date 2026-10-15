Venture Global firma novos acordos para apoiar a expansão de sua rede de energia independente da rede elétrica pública

A Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anunciou hoje que celebrou acordos de energia e estrutura de rede com a GE Vernova e Baker Hughes Energy Services para até 16 novas unidades de ilha de energia de 720 MW e equipamentos de transformador de energia associados, apoiando a expansão contínua de sua rede de energia industrial existente atrás do medidor, em modo isolado, que não depende da rede elétrica pública.

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Os acordos permitirão o crescimento contínuo das operações de GNL (gás natural liquefeito) da Venture Global e criarão condições para disponibilizar, ao longo do tempo, até 10 GW de nova capacidade computacional — em locais pertencentes ou controlados pela empresa — destinada a infraestruturas adjacentes, como data centers. Como a energia em modo isolado é gerada por meio dessa infraestrutura dedicada e instalada no próprio local, a expansão não gera demanda adicional sobre a rede elétrica pública ou sobre os serviços públicos de abastecimento de água; portanto, não acarreta custos extras para os consumidores locais. Essa nova capacidade soma-se aos 4,5 gigawatts de geração modular a gás, em modo isolado, que a empresa já utiliza — e continuará utilizando — para suprir suas instalações.

“Na última década, a Venture Global construiu, com sucesso, uma infraestrutura energética complexa, incluindo uma das maiores redes elétricas industriais privadas do mundo, que dá suporte à nossa principal atividade: a exportação de GNL. Nossa plataforma de geração de energia não depende da rede elétrica pública e opera de forma totalmente independente atrás do medidor, tornando esta nova oportunidade uma extensão natural daquilo que já realizamos — com experiência comprovada — de maneira segura, confiável e em grande escala”, afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global.

“Estes novos acordos estabelecem uma expansão disciplinada e faseada, visando disponibilizar capacidade energética confiável e em larga escala para novas demandas computacionais, conforme decidirmos. Ao oferecer geração de energia em modo isolado, suprimento de gás, sistemas hídricos de circuito fechado, vastas extensões de terra, data centers e outras infraestruturas essenciais, a Venture Global está criando uma estrutura de serviços voltada para a IA, verticalmente integrada, capaz de solucionar diversos gargalos associados à expansão da inteligência artificial. Isso impulsiona a estratégia mais ampla da Venture Global de fortalecer a infraestrutura energética crítica dos Estados Unidos e enfrentar um dos desafios de infraestrutura mais importantes que o nosso país enfrenta atualmente.”

A empresa mantém seu compromisso pleno com o seu robusto e crescente negócio de GNL, com seus clientes e com os contratos já firmados. Qualquer eventual desenvolvimento por terceiros voltado para a capacidade energética em modo isolado seria independente e complementar às operações de GNL existentes da Venture Global, não impactando os contratos de venda de GNL ou outros compromissos comerciais vigentes. A produção e a entrega de GNL americano, limpo e de baixo custo, pelas próximas décadas, continuam sendo nosso principal objetivo estratégico.

Criação de uma estrutura flexível para futuras expansões atrás do medidor

Os acordos preveem que a empresa poderá firmar contratos definitivos de reserva — contendo preços e condições de entrega previamente estabelecidos — para garantir capacidade de produção ao longo do tempo. Essa estrutura preserva a flexibilidade da Venture Global quanto ao cronograma e ao escopo de futuras implementações. A expectativa atual da Venture Global é realizar o primeiro pedido de compra para uma unidade de geração de energia em modo isolado até o final de 2026.

A Venture Global planeja construir capacidade adicional por etapas, à medida que compromissos com clientes e outros arranjos comerciais forem firmados e a empresa avaliar que novas implementações são justificadas. Unidades adicionais de geração de energia e equipamentos elétricos correlatos seriam encomendados por meio de futuros contratos definitivos de reserva ou pedidos de compra, conforme as necessidades operacionais e comerciais da empresa. As unidades de geração de energia de 720 MW consistiriam em turbinas a gás de ciclo combinado e equipamentos correlatos, utilizando configurações compatíveis com a infraestrutura energética já existente da Venture Global.

Aproveitando sua plataforma de energia diferenciada e já existente

Nos últimos 15 anos, a Venture Global tornou-se um dos maiores produtores e exportadores de GNL do mundo. Como parte desse desenvolvimento, a Empresa construiu uma das maiores redes elétricas industriais privadas e autossuficientes do mundo, com 6 ilhas de energia encomendadas, em construção ou em operação nas suas instalações de GNL. Isto equivale a aproximadamente 4,5 gigawatts de geração modular a gás que fornece e fornecerá energia para suas próprias instalações inteiramente atrás do medidor e fora da rede.

Com as até 16 unidades de ilha de energia adicionais contempladas pelos novos acordos, a Empresa espera ter o potencial para continuar a apoiar o seu crescente negócio de GNL e criar separadamente uma base substancial para a sua utilidade de IA. Sujeito aos compromissos dos clientes, à procura do mercado e a outras considerações comerciais, a Empresa prevê que será capaz de desenvolver até 10 GW de capacidade computacional até ao final de 2034.

A Venture Global trabalhará com reguladores federais, estaduais e locais em quaisquer requisitos adicionais de licenciamento. Esta semana, a empresa apresentará os primeiros pedidos de licença para iniciar esse processo.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo nos EUA, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. A empresa possui um modelo de negócios verticalmente integrado, com ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção, transporte, navegação e regaseificação. Seus três primeiros projetos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, às margens do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e armazenamento de carbono em cada uma de suas instalações da GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto as declarações de fatos ou condições históricos ou atuais, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras itens, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas "declarações prospectivas" são razoáveis; contudo, são inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disto, as suposições podem se mostrar imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos nas "declarações prospectivas" devido a diversos fatores. Estas "declarações prospectivas" se referem apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015901599/pt/

Investidores:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Imprensa:

Shaylyn Hynes

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